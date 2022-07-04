1978年《超人》服裝、1977年《星球大戰》黑武士手套11月倫敦拍賣【多圖】 (21:42)

此外，今年加設樂壇歌星物品拍賣，包括英國已故搖滾樂手大衛寶兒（David Bowie）MV太空服裝、已故傳奇歌手「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）槍械申請文件。

‧1978至1987年電影《超人》系列戲服──其時未有彈性纖維，超人戲服是從德國採購特殊布料，在拍攝動作戲時足以包貼基斯杜化里夫身體，又不會滲出汗水。這套超人服裝估價高達50萬英鎊（約446萬港元），料成為史上最昂貴超級英雄服​​裝。

‧1977年電影《星球大戰四部曲：新的希望》黑武士手套──製作組只為黑武士製作了一對手套，大部分電影戲服已被扔掉，這對手套估價高達25萬美元（223萬港元）。

‧2001年《哈利波特：神秘的魔法石》首版小說及主角哈利波特戲中所用的魔杖──估價分別高達15萬英鎊（約134萬港元）及高達3萬英鎊（約27萬港元）。

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（路透社/紐約郵報）