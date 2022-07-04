蘇富比秋拍預展　短片賞重點拍品：里希特《抽象畫》估價最高、畢加索《冠冕女子與國王餅》、乾隆交泰轉旋瓶 (21:07)

香港蘇富比2022年秋季拍賣會拍品，涵蓋現代及當代藝術品、珠寶、中國藝術珍品、中國書畫等不同範疇，包括拍賣史上第二大的內部無瑕艷彩粉紅鑽「威廉姆森粉紅之星」、首次上拍賣場的常玉花卉作品《紅底瓶枝》。

部分拍品重點介紹：

‧格哈德‧里希特《抽象畫》──1990年頂級鉅作，來自里希特最著名的「抽象畫」系列。此畫作鋪滿一種深邃的紅褐色，加上中央接縫到畫布兩側的藍色和翠綠色顔料軌迹，形成獨特表面光色效果。估價1.75億至2.35億港元，為全場拍賣估價最高的作品。

‧畢加索《冠冕女子與國王餅》──1965年作品，畢加索描繪第二任妻子賈桂琳‧蘿可（Jacqueline Roque）的大尺幅肖像鉅作。畫中賈桂琳吃國王餅中獎，畢加索在畫中為妻子戴上王冠，表現他愛妻一面。估價6000萬至8000萬港元，源自瑞士私人收藏，由現藏家家族自60年代起珍藏及繼承至今半世紀，之前從未釋出拍場。

‧清乾隆 御製洋彩紫紅錦地乾坤交泰轉旋瓶「大清乾隆年製」款──據錄燒製於乾隆八年（1743年）或即後數年。以中國禎祥紋樣，搭襯西方巴洛克風圖案，配色艷麗，紫紅明黃妙相合，隙地錐剔鳳尾卷草錦紋。估價6000萬至1.2億港元。

‧「威廉姆森粉紅之星」（The Williamson Pink Star）──拍賣史上第二大的內部無瑕艷彩粉紅鑽，重11.15克拉，預料成交價逾1.7億港元。僅次於2017年4月於香港蘇富比以5.53億港元成交的59.60克拉橢圓形切割鑽石「周大福粉紅之星」（CTF Pink Star）。

‧常玉《紅底瓶枝》──1963年作品，是常玉少數確定創作年月的繪畫，亦屬他花畫中較少數超越一米尺幅的作品。畫作在紅光滿堂的背景之上，繪畫墨黑枝節，意境契合藝術家經歷潮起潮落的時代淬煉。估價5000萬至1億港元，畫作誕生至今，首次曝光於市。

香港蘇富比2022年秋季拍賣會預展

公眾預展日期：2022年10月2-8日（須預約入場，詳情：bit.ly/3y8OHwc）

時間：上午10時至下午6時

現場拍賣日期：2022年10月2-9日

地點：香港會議展覽中心展覽廳一

詳情：www.sothebys.com

註：資料以主辦單位公布為準

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