香港舊照片｜大坑勵德邨七十年代落成　圓筒形設計罕見【多圖】 (11:42)

香港屋邨外形大多以四角柱體設計，位於大坑的勵德邨則是罕見的圓柱體設計。政府檔案處facebook介紹，大坑勵德邨於1975至1976年間陸續落成，共提供逾2600個居住單位。當中最為人津津樂道的特色，就是邨內勵潔樓及德全樓採用的圓筒形設計，兩棟大樓由中間的電梯大堂連接着，而大樓中央就設有圓形大天井，加強空氣流通和天然採光。勵德邨落成初期，邨內已設有商店、超級市場、市場攤檔、銀行、診所及幼稚園等，配套齊全。
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