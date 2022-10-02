皮膚乾燥爆拆｜防爆拆紓痕7貼士　皮膚科醫生提醒洗澡水溫勿過熱 (12:31)

秋季皮膚易乾燥「爆拆」，皮膚科專科醫生胡惠福接受明報電子平台組訪問，提醒即使天氣轉涼，亦不宜用過熱的水洗澡，以免洗去表面油脂致皮膚乾燥，建議洗澡時間在15分鐘內，平時應多用潤膚膏，以補充天然油分及滋潤皮膚，恢復表皮屏障保護功能，減輕乾燥痕癢感。相關熱點：常用消毒搓手液或致皮膚炎 可用潤膚霜「急救」
防皮膚乾燥、爆拆及紓痕貼士
1.避免用過熱的水洗澡或洗手，洗澡時間宜少於15分鐘；若皮膚乾燥或患濕疹，亦應注意盡量勿浸浴多於15分鐘。
2.洗手或洗澡後應趁皮膚仍有微濕時塗上潤膚霜，保濕效果最佳。
3.常用潤膚霜，每逢乾燥便應塗搽，次數不限，視乎皮膚乾燥情況決定，一般每日塗兩至三次或以上，不應等乾至脫皮時才塗；均勻塗搽潤膚霜在皮膚表面即可。
4.如皮膚乾燥或爆拆，宜選用乳霜（Cream）或油膏（Ointment）如凡士林這類保濕效果較佳的產品。
5.如手部嚴重乾燥龜裂，塗抹潤手霜後可戴上棉質手套睡覺，有助加強皮膚保濕效果。
6.使用空氣加濕器有助改善皮膚乾燥。
7.洗衣服或洗碗時應先戴上棉質手套，再戴上膠手套，以避免皮膚接觸膠手套而引起敏感反應，並防止雙手接觸水或洗潔精和清潔劑等刺激物。
胡惠福提醒，選購潤膚產品時宜留意成分，以不含香料、色素、羊毛脂、防腐劑（如甲醛、MIT、Parabens）等致敏成分的產品為佳。