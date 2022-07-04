丹麥王室瘦身女王撤4孫頭銜　全球唯一女君主　作風親民曾畫《魔戒》插圖 (18:15)

1. 現今唯一女君主 作風親民

丹麥女王作風親民受丹麥人民愛戴，除了逛超市，亦曾被拍到在超市外，右手拿着熱狗，左手拿着果汁和煙，獲不少人讚貼地。1972年瑪格麗特二世即位時只有45%國民支持王室，至今得到逾八成國民支持。

2. 嫁法籍外交人員 育有兩子

瑪格麗特二世生於1940年4月16日，她沒有兄弟，1953年因繼承法修改，才有權繼承王位。1967年，瑪格麗特公主與法國駐倫敦外交大使亨里克親王（Prince Henrik）結婚，二人婚後育有兩子。王夫亨里克親王於2018年離世。

3. 熱愛藝術 擅於繪畫設計

瑪格麗特二世從小熱愛藝術，1970年代曾於英國留學，以筆名Ingahild Grathmer繪畫托爾金（Tolkien）小說《魔戒》的插圖，後來獲刊印於丹麥版《魔戒》小說。她亦擅長服裝設計、場景設計和刺繡等，曾為安徒生童話改編電影設計服裝，又為丹麥皇家芭蕾舞團設計舞衣。其作品曾在海內外的博物館展出。

4. 為Netflix電影《Ehrengard》設計場景

瑪格麗特二世去年接受Netflix邀約為電影《Ehrengard》擔任場景設計師。電影是改編自丹麥作家Karen Blixen的同名小說，預計於2023年推出。

5. 懂多國語言 曾翻譯小說

除了母語，瑪格麗特二世能講法語、瑞典語、英語和德語。她與王夫曾翻譯法國作家的作品《All Men are Mortal》，把小說翻譯成丹麥文。

6. 與瑞典現任國王為表姊弟

瑪格麗特二世是弗雷德里克九世（Frederik IX）和王后Queen Ingrid的女兒，王后Queen Ingrid是瑞典公主（Princess of Sweden），而瑞典國王卡爾十六世（King Carl XVI Gustaf）是瑪格麗特二世的表弟。

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