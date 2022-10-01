消費券2022｜一文睇各大商場消費券優惠獎賞 (11:09)

● 新地12大商場：「消費券賞上賞」回贈商場贈券組合高達$2050
● 港鐵旗下12商場：「一Click即搶」 MTR Mobile用戶登入贏獎賞
● 恒隆旗下商場：會員電子消費滿$3000可獲$100電子購物禮券
● 海港城：新一期優惠券獎賞 回贈高達$9500
● 元朗YOHO MALL：「消費券賺上賺」 回贈高達$2300
● 葵芳新都會廣場：「全城消費加碼賞」回贈高達$1650電子贈券
● 將軍澳中心：「10月消費瘋狂賞」回贈高達$5070
● 將軍澳東港城：The Point會員消費滿指定金額可獲高達$13500電子贈券
● ELEMENTS圓方：「秋季購物賞上賞」消費$10000可獲總值$5000獎賞
● V Walk：「3周年感謝祭」$1、$10 優惠區 美妝潮服美食優惠低至一七折
● V city：「消費券爆買爆賞第三彈」回贈高達150%
● 旺角MOKO新世紀：「消費券加碼賞」每人單日最高回贈$3350商場贈券 美妝消費滿$1000送$1000美容商戶電子贈券
● 北角匯：「消費券首2天快閃三重賞」回贈率高達100% 「扮靚消費王」隨時贏走iPhone 14 Pro Max
● 香港仔中心：電子消費滿$300可獲$50餐飲現金券 6pm堂食單一電子消費滿$300可獲$100餐飲現金券
消費券2022 明報專輯：bit.ly/3OzIcrR
消費券2022 實用資訊：
‧10月1日再派消費券 八達通原有登記人領2000元 其他支付工具領3000元【短片】
‧7-Eleven領消費券獲$6優惠券 百佳、惠康、萬寧、屈臣氏優惠一覽
‧八達通Q&A：第一階段尾期1000元消費券未領 第二階段會否領不到？一文解答疑問
‧PayMe、BoC Pay、Tap＆Go、AlipayHK、WeChat Pay HK領消費券疑惑解答
‧消費券餘額不足付款？Tap & Go、PayMe及BoC Pay增值方法