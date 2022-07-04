英女王死亡證曝光死亡時間　英媒還原時序　揭女王死後兩小時哈里才趕赴蘇格蘭 (12:08)

英女王駕崩當天時序

9月8日（以下為英國時間）

12時35分

白金漢宮發聲明，稱對英女王健康表示關注，建議繼續接受醫學監察。

2時39分

英女王孫兒威廉、安德魯王子、愛德華王子及其妻索菲，從倫敦以西的諾斯霍爾特皇家空軍基地乘私人飛機出發，趕赴蘇格蘭巴爾莫拉爾城堡。

3時10分

英女王離世。

3時50分

威廉等人乘坐的飛機在蘇格蘭阿伯丁（Aberdeen）降落，眾人未能趕及見女王最後一面。

4時30分

首相卓慧思獲告知女王死訊。

5時35分

哈里乘私人飛機從倫敦盧頓機場出發，趕赴蘇格蘭。此時女王已逝世逾兩小時。

6時30分

白金漢宮宣布英女王駕崩。

6時46分

哈里在蘇格蘭阿伯丁降落，至7時52分才抵達巴爾莫拉爾城堡。

此前曾有傳媒報道，查理斯三世在6時25分將英女王駕崩的消息通知哈里，只比官方公布早了5分鐘，引起白金漢宮強烈反響。對於英女王駕崩後逾兩小時，哈里才趕赴蘇格蘭，外界質疑是王室與哈里缺乏溝通。

（每日郵報／英國廣播公司）