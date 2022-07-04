英女王死亡證曝光死亡時間　英媒還原時序　揭女王死後兩小時哈里才趕赴蘇格蘭 (12:08)

英國蘇格蘭國家檔案館周四（9月29日）公開英女王伊利沙伯二世的死亡證，是首次有英國君主的死亡證公開。當中列明女王的死亡時間是9月8日下午3時10分，死因是年老，職業一欄則寫了「女王陛下」（Her Majesty The Queen）。而女王確實的死亡時間公布後，英國傳媒還原當日女王死訊公布前後的時序，確定只有查理斯三世及安妮公主趕得及見女王最後一面，女王死亡證亦是由安妮公主簽署。哈里王子卻是在女王駕崩後逾兩小時才趕赴蘇格蘭。
英女王駕崩當天時序
9月8日（以下為英國時間）
12時35分
白金漢宮發聲明，稱對英女王健康表示關注，建議繼續接受醫學監察。
2時39分
英女王孫兒威廉、安德魯王子、愛德華王子及其妻索菲，從倫敦以西的諾斯霍爾特皇家空軍基地乘私人飛機出發，趕赴蘇格蘭巴爾莫拉爾城堡。
3時10分
英女王離世。
3時50分
威廉等人乘坐的飛機在蘇格蘭阿伯丁（Aberdeen）降落，眾人未能趕及見女王最後一面。
4時30分
首相卓慧思獲告知女王死訊。
5時35分
哈里乘私人飛機從倫敦盧頓機場出發，趕赴蘇格蘭。此時女王已逝世逾兩小時。
6時30分
白金漢宮宣布英女王駕崩。
6時46分
哈里在蘇格蘭阿伯丁降落，至7時52分才抵達巴爾莫拉爾城堡。
此前曾有傳媒報道，查理斯三世在6時25分將英女王駕崩的消息通知哈里，只比官方公布早了5分鐘，引起白金漢宮強烈反響。對於英女王駕崩後逾兩小時，哈里才趕赴蘇格蘭，外界質疑是王室與哈里缺乏溝通。