消費券2022｜7-Eleven領消費券獲$6優惠券　百佳、惠康、萬寧、屈臣氏優惠一覽 (09:14)

● 7-Eleven：7-Eleven領八達通消費券送$3優惠券兩張、7CAFÉ $7換購券一張

由10月1日至5日，凡於7-Eleven分店使用八達通領取消費券，即可獲贈兩張$3優惠券及1張7CAFÉ $7換購券，優惠券有效期至10月12日。凡購物滿$30，即可使用$3優惠券一張。另憑7CAFÉ $7換購券，可以優惠價$7購買任何口味之7CAFÉ即磨咖啡1杯。

● 百佳：百佳買$1500禮券送$150優惠券 易賞錢App會員額外賞$100電子優惠券

百佳超級市場推出「消費券早鳥優惠」，即日起至10月20日到百佳門市購買面值$50百佳禮券滿$1000，即送總值$150優惠券（2張$50百佳門市優惠券、1張$50百佳網店優惠券）。易賞錢App會員於付款前出示易賞錢App，可額外獲得總值$100門市電子優惠券。

另外，即日起至10月7日到百佳網店購物滿$850，輸入優惠碼即減$50。滿$1200即減$100。每個帳戶只可享優惠碼一次。[詳情]

● 惠康：購買惠康現金券買$2000送$120 30/9-2/10享額外限時優惠

由9月30日至10月13日，於惠康分店購買現金券即享額外回贈，買$1000即送$50，買$2000送$120。首三天（9月30日至10月2日）購買現金券，買$1000多送$10，買$2000多送$20。[詳情]

PayMe用戶專享優惠：9月30日上午8時正起，首5000名用PayMe於惠康惠顧任何金額的用戶，即獲$100優惠券，只要下次以PayMe付款，惠顧滿$100或以上即自動扣減。[詳情]

● 萬寧：購買萬寧禮券買$1000送$50 買$2000送$100 買$3000送$200

由10月2日至16日，於萬寧分店購買禮券即享額外回贈，買$1000送$50，買$2000送$100，買$3000送$200。優惠視乎各分店的禮券供應而定。每人每日限購$3000禮券。

另外，由10月1日至12月31日，於分店使用八達通／AlipayHK／WeChat Pay HK／PayMe／BOC Pay，購物滿$288減$28，購物滿$388減$50，購物滿$688減$100；於萬寧網店，使用八達通／AlipayHK／WeChat Pay HK／PayMe 購物滿$800，亦可減$100。

● 屈臣氏：門市購買滿$250減$25 網店滿$800減$100

由10月1日起至31日，於門市使用八達通／AlipayHK／BOC Pay購物滿$250即減$25；網店使用八達通／AlipayHK購物滿$800減$100。[詳情]

消費券2022 明報專輯：bit.ly/3OzIcrR

消費券2022 商場優惠：

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