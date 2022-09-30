好去處｜一文看10月博物館好去處 (10:02)

「八大‧尋龍記」展覽（詳情）

展出8組恐龍物種化石藏品，包括暴龍、三角龍、棘龍、異特龍、西龍、梁龍、哈特茲哥翼龍和幼齡蜥腳類恐龍。【相關報道．短片】

地點：香港科學館二樓展覽廳

日期：即日至11月16日

收費：免費入場，須網上預約

太空館全天域電影《小海獅大歷險》（詳情）

《小海獅大歷險》講述一群瀕臨絕種的澳洲海獅，當中一隻幼海獅「奧托」在母親和伙伴幫助下，學習駕馭美麗但惡劣的海岸環境。

地點：太空館天象廳

日期：即日至10月20日

收費：標準票：32元（後座）、24元（前座）；優惠票：16元（後座）、12元（前座）

走進巴洛克—卡波迪蒙特博物館珍藏展（詳情）

展出40件意大利卡波迪蒙特博物館借出的文藝復興後期及巴洛克作品。【相關報道】

地點：香港藝術館二樓專題廳

日期：即日至11月2日

收費：標準票10元、優惠票5元、團體票7元、博物館通行證持證人免費

「千里覓藝—趙少昂與陳崎師生對話」展覽（詳情）

展覽首度展出馬來西亞華裔畫家陳崎自1950至60年代從學於趙少昂教授函授課程的畫課習作，畫作上寫滿了學生陳崎與趙老師的問答與示範草圖。

地點：香港文化博物館一樓趙少昂藝術館

費用：免費入場

「囍緣—館藏婚嫁文物選粹」展覽（詳情）

展覽精選逾60組香港歷史博物館的珍貴婚嫁藏品，呈現本地華人的傳統婚姻禮儀和習俗。

地點：香港歷史博物館一樓大堂

費用：免費入場

「敦煌─千載情緣的故事」展覽（詳情）

展出敦煌出土文物、石窟壁畫、臨摹絹畫及複製榆林窟第25窟。

地點：香港文化博物館1樓專題展覽館三、四及五

日期：即日至11月21日

費用：標準票（成人）10元、團體票（20人或以上團體）每人7元、優惠票5元

「漢字城韻——書法中的詩舞畫樂」展覧（詳情）

展覽涵蓋超過70件香港藝術館館藏香港藝術家的作品，從書法藝術與詩、舞、畫、樂之間的關係出發，發掘欣賞書法的樂趣。

地點：香港藝術館2樓香港藝術廳

日期：即日至2023年9月17日

費用：免費入場