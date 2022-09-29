颶風颱風有何不同？一文看颶風與颱風風力等級 (18:49)

其實颶風和颱風均是熱帶氣旋，在北太平洋西部及南海上，中心持續風速達每小時118公里的熱帶氣旋稱為颱風，相當於北大西洋和北太平洋中部及東部的颶風。颶風細分為5級，颱風則分為3級，級別愈高風力愈強。3級或以上的颶風稱為「大型颶風」（major hurricane），它們的持續風速為每小時178公里或以上，相當於北太平洋西部及南海上的「強颱風」或以上級別。

颶風級別：

1級：持續風速每小時119至153公里

2級：持續風速每小時154至177公里

3級：持續風速每小時178至208公里

4級：持續風速每小時209至251公里

5級：持續風速每小時252公里或以上

天文台自2009年起，把颱風分為三級：

颱風：中心10分鐘最高持續風力每小時118至149公里

強颱風：中心10分鐘最高持續風力每小時150至184公里

超強颱風：中心10分鐘最高持續風力每小時185公里或以上

「颶風」的字根源自中美洲土語「huracan」，即「魔王」的意思；中文「颱風」一詞的根源眾說紛紜，根據牛津英文字典的註釋，「typhoon」一詞在16世紀末出現，也可能來自中文方言中的「tai fung」，即「大風」一詞。知多啲

（天文台/美國國家颶風中心網站）