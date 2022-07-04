NASA試行撞擊小行星　新相見碎片四散 (13:47)

美國太空總署（NASA）「雙小行星改道測試」太空船，周一（26日）擊中「迪迪莫斯」小行星（Didymos）的伴星（也可稱衛星）「迪莫弗斯」（Dimorphos）。NASA網站周三（28日）釋出一批相片，可見太空船撞擊「迪莫弗斯」後，碎片四散，而圖中較大的小行星則是「迪迪莫斯」。相片由意大利太空總署的微型衛星LICIACube在太空船撞向「迪莫弗斯」幾分鐘後拍攝。
「雙小行星改道測試」（Double Asteroid Redirection Test, DART）旨在了解太空船能否撞擊小行星令它們改變飛行方向，測試人類阻止太空物體毁滅地球的能力。測試目標「迪迪莫斯」雙小行星系統離地球約1100萬公里，由直徑約780米的迪迪莫斯和直徑約170米的伴星「迪莫弗斯」組成。當局預計幾周後才可確定今次撞擊有否改變星體的飛行軌道。
（NASA/CNET/明報報道）
Don't want to miss a thing? Watch the final moments from the #DARTMission on its collision course with asteroid Dimporphos. pic.twitter.com/2qbVMnqQrD
— NASA (@NASA) September 26, 2022
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