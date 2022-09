NASA試行撞擊小行星　新相見碎片四散 (13:47)

「雙小行星改道測試」(Double Asteroid Redirection Test, DART)旨在了解太空船能否撞擊小行星令它們改變飛行方向,測試人類阻止太空物體毁滅地球的能力。測試目標「迪迪莫斯」雙小行星系統離地球約1100萬公里,由直徑約780米的迪迪莫斯和直徑約170米的伴星「迪莫弗斯」組成。當局預計幾周後才可確定今次撞擊有否改變星體的飛行軌道。

(NASA/CNET/明報報道)

Don't want to miss a thing? Watch the final moments from the #DARTMission on its collision course with asteroid Dimporphos. pic.twitter.com/2qbVMnqQrD

— NASA (@NASA) September 26, 2022