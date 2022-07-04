NASA試行撞擊小行星　新相見碎片四散 (13:47)

美國太空總署（NASA）「雙小行星改道測試」太空船，周一（26日）擊中「迪迪莫斯」小行星（Didymos）的伴星（也可稱衛星）「迪莫弗斯」（Dimorphos）。NASA網站周三（28日）釋出一批相片，可見太空船撞擊「迪莫弗斯」後，碎片四散，而圖中較大的小行星則是「迪迪莫斯」。相片由意大利太空總署的微型衛星LICIACube在太空船撞向「迪莫弗斯」幾分鐘後拍攝。