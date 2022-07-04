秋燥｜中醫教路：溫燥身體燥熱易怒、涼燥怕凍有燥咳【附紓緩溫燥、涼燥食譜】 (09:15)

秋風起，秋燥隨之出現，秋燥都有分溫燥、涼燥？香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所客座副教授林冠傑稱，秋天溫度和濕度下降，此時肺和腎較易受到侵襲，出現皮膚乾燥、口乾喉涸等症狀，肺虛腎弱、部分乾燥症及濕疹患者尤其辛苦。林冠傑表示，秋燥有分溫燥、涼燥，證型亦有不同，他講解兩種秋燥的證型，以及提供紓緩溫燥、涼燥的食譜。
●溫燥
證型：身體燥熱，情緒會較差，易怒。感到較熱，較乾燥，會出現皮膚乾、口乾鼻乾、口涸喉乾等症狀。
紓緩溫燥食譜
1. 秋葵南北杏燉雪耳（2-3人分量）
材料：南北杏1湯匙、雪耳（已浸泡）半碗、秋葵3條、冰糖少許、水2碗
製法：秋葵剪去頭尾，斜切備用。雪耳、南北杏和冰糖加水，燉約1.5小時；加入秋葵再燉15分鐘，即成。可以飲湯水，湯渣較乾，比較難消化。
2. 竹蔗茅根水（3-4人分量）
材料：竹蔗1斤、茅根1兩、南北杏5錢、玉竹5錢、麥冬5錢、片糖或冰糖少許、水6-8碗
製法：所有材料加水煲滾，即成。
●涼燥
證型：一般會怕凍，以及出現燥咳、口乾、喉嚨乾和皮膚乾等症狀。
紓緩涼燥食譜
1. 清補涼（2-3人分量）
材料：沙參1兩、玉竹5錢、麥冬3錢、百合3錢、蓮子10粒、無花果2粒、水6碗、片糖或冰糖少許，痰多可加1角陳皮
製法：所有材料加水燉約1.5-2小時，即成。可以連湯渣一起進食。
註：上述方法一般人適用，如有疑問或身體感到不適，應向註冊中醫或醫生查詢及求醫。
文：何芍盈
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