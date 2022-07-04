秋燥｜中醫教路：溫燥身體燥熱易怒、涼燥怕凍有燥咳【附紓緩溫燥、涼燥食譜】 (09:15)

秋風起，秋燥隨之出現，秋燥都有分溫燥、涼燥？香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所客座副教授林冠傑稱，秋天溫度和濕度下降，此時肺和腎較易受到侵襲，出現皮膚乾燥、口乾喉涸等症狀，肺虛腎弱、部分乾燥症及濕疹患者尤其辛苦。林冠傑表示，秋燥有分溫燥、涼燥，證型亦有不同，他講解兩種秋燥的證型，以及提供紓緩溫燥、涼燥的食譜。