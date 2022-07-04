熱點

消費券2022｜10月1日再派消費券　八達通原有登記人領2000元　其他支付工具領3000元【附領券資訊短片】 (20:21)

消費券第二階段的第二期將於10月1日發放，不過使用不同支付工具（八達通、AlipayHK、BoC Pay、PayMe、Tap&Go拍住賞及WeChat Pay HK）領取消費券的市民，今次領到的消費券金額將有所不同，詳情如下：

以八達通領取消費券的市民

現有登記人，以及符合政府所列「有條件成永久居民者」資格準則的新登記人，10月1日將獲發2000元。

年滿18歲、屬香港永久居民的合資格新登記人，10月1日將獲發3000元。

以AlipayHK、BoC Pay、PayMe、Tap&Go拍住賞及WeChat Pay HK領取消費券的市民

．不論是現有登記人或是新登記人，10月1日均獲發3000元。

如透過八達通收取消費券，合資格登記人會在消費券發放後收到手機短訊通知。如透過AlipayHK、BoC Pay、PayMe、Tap&Go拍住賞及WeChat Pay HK收取消費券，政府會直接將消費券存入合資格登記人指定的支付工具帳戶，只需開啟應用程式便可使用消費券。

消費券實用資訊：

八達通Q&A：第一階段尾期1000元消費券未領 第二階段會否領不到？一文解答疑問

PayMe、BoC Pay、Tap＆Go、AlipayHK、WeChat Pay HK領消費券疑惑解答

消費券餘額不足付款？Tap & Go、PayMe及BoC Pay增值方法

消費券不適用於9類消費交易 不計入八達通「合資格消費」

消費券2022專輯：bit.ly/3OzIcrR

相關字詞﹕消費券 消費券2022 八達通領券 其他支付工具領券 八達通 影片區 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞