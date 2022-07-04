疫苗通行證Q&A．短片｜安心出行可加8同行者針卡　小孩針卡可否儲於多名照顧者？用錯他人針卡有法律責任？ (18:47)

隨着疫苗通行證適用年齡於周五（30日）起降至5歲，「安心出行」應用程式更新功能，容許用家加入最多8名同行人士的針卡，方便進入指定處所時掃描二維碼。本文綜合助理政府資訊科技總監張宜偉今早（28日）先後於港台及商台的解說，解答常見疑問。
問：如何在「安心出行」加入同行人士？
答：在「安心出行」主畫面中，選「電子疫苗接種及檢測紀錄」，畫面底部會見到「加入同行人士」按鍵。至於使用方法，「安心出行」主用戶進入場地時掃描場地二維碼，程式會先展示主用戶的疫苗通行證，再於屏幕向橫掃，便可見到同行人士的二維碼。主用戶可輸入同行人士的暱稱，方便查找所需人士的針卡。【做法可參見本文短片】
問：需否證明「安心出行」主用戶與同行人士的親屬關係？
答：不需要。
問：同一名小童或長者的針卡，可否儲存在多於一名照顧者的「安心出行」內？
答：可以。不同照顧者可將小童或長者的針卡儲存於自己的「安心出行」內，供表列處所掃描二維碼。
問：哪些人屬「同行人士」，可將其針卡加於「安心出行」內？
答：據「安心出行」所示的聲明，只能加入三類獲豁免使用「安心出行」人士的疫苗通行證，包括：
1. 15歲或以下、65歲或以上人士
2. 殘疾人士
3. 其他就此事宜獲政府或政府授權機構認可的人士
留意「安心出行」不會記錄同行人士出行資料。張宜偉表示，若不屬上述獲豁免類別，例如是16至64歲一般人士，應按規例以「安心出行」記錄自己的出行紀錄。惟他亦說，假設一對夫婦同行進入處所，兩人均有用「安心出行」掃處所二維碼，但由其中一人一併提供針卡予場地人員掃碼，這亦可以，因為兩人皆已用「安心出行」記錄自己的出行。
問：所加入的「同行人士」，能否顯示紅黃碼？
答：目前「安心出行」版本尚未能做到「同行人士」針卡顯示紅黃碼，不過張宜偉稱，處所人員掃疫苗通行證時，倘同行人士持紅或黃碼，系統會有警號提示。他補充，相信10月可推出「安心出行」新版本，做到讓同行人士的針卡也可顯示紅或黃碼。
問：「安心出行」可加入多於一名同行人士針卡，萬一用錯他人的針卡進入處所，會否有法律責任？
答：當局巡查時若執法人員有懷疑，而使用者未有解釋，使用者或誤墮法網。