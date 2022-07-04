IU患「耳咽管開放症」｜中大教授：常見成因是突然大幅減肥【附短片解說】 (16:41)

徵狀：回音很大聲 聽到自己呼吸聲

唐志輝表示，「耳咽管開放症」患者或會聽到很大聲的回音、很重的低音，覺得自己的聲音與平時不同，也可能會聽到自己呼吸聲一下一下，感覺很不舒服。患有「耳咽管開放症」的歌手戴耳塞唱歌的話，回音問題會更嚴重。

耳咽管脂肪減少 控制肌肉能力或變差

「耳咽管開放症」常見成因是突然大幅減肥，全身脂肪減少，耳咽管的脂肪亦減少，控制肌肉的能力或變差，耳咽管長期打開。患者體重回復正常後，徵狀可能會好轉或消失。其他成因包括荷爾蒙周期轉變等。

「耳咽管」位置：中耳與鼻相通的管道

唐志輝解釋，耳朵有3個部分：外耳、中耳、內耳，中耳與鼻相通的管道就是「耳咽管」。耳咽管平時關閉，吞口水、吃東西時打開，讓中耳與外界空氣平衡，倘若耳咽管長期打開就會成為「開放症」。

倘徵狀持續一兩周 應求診

唐志輝續稱，「耳咽管開放症」並非常見病症，市民倘出現相關徵狀，毋須太緊張，很可能只是短暫問題，不過如果徵狀持續一至兩星期，應向醫生求診。治療方法包括鼓膜穿刺和置管手術、在耳膜放置軟骨，或短暫注射透明質酸等。

文：張可兒

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