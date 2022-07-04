疫苗通行證｜已打兩針康復者毋須打第三針　短片示範「康復紀錄碼」過期更新針卡教學 (12:49)

問：已接種兩針新冠疫苗的康復者是否需要打第三針？

答：已接種兩針新冠疫苗的康復者已符合疫苗通行證要求，即毋須再接種第三劑新冠疫苗。

不過衛生防護中心指出，50歲或以下的人康復後或第二針後90日（以較後者為準），建議打第三針；18至49歲的人康復後或第二針後180日（以較後者為準），可選擇打第三針。現時並未建議已打三針的康復者再接種疫苗。

問：「康復紀錄碼」過期怎麼辦？

「康復紀錄碼」過期後便失效，而已接種兩針新冠疫苗的康復者因未打第三針，其電子針卡會用紅框顯示「未能符合疫苗通行證要求」。相關市民須到evt.gov.hk下載附有康復者身分的電子針卡，然後加進「安心出行」，就可繼續符合疫苗通行證的要求。詳細步驟如下。

更新電子針卡步驟：

1. 打開evt.gov.hk。

2. 按右下角粉紅色方格「2019冠狀病毒病 電子針卡」。

3. 閱讀「收集個人資料聲明」，剔選最下方的同意方格，按「下一步」。

4. 輸入身分證號碼及簽發日期，按「提交」。

5. 網頁會顯示附有康復者身分的電子針卡及一個二維碼，繼續打開此網站，請勿關閉。

6. 用手機打開「安心出行」。

7. 按右下角深綠方格「電子針卡」。

8. 按「康復紀錄」。

9. 選擇「電子針卡」，並有紅框顯示「未能符合疫苗通行證要求」。

10. 按「顯示詳情」。

11. 按最下方的「更新」。

12. 用手機鏡頭對準康復者二維碼。

13. 確認資料無誤後，按「確認」。

14. 系統詢問是否預設此紀錄，按「確認」。

如進行更新時手上只有一部手機，可選擇把康復者二維碼儲存在手機，在安心出行進入「電子針卡」頁面後按更新，按「匯入」，加入康復者二維碼，便可更新「電子針卡」。