NASA試行撞擊小行星救地球　太空船成功撞擊【短片】 (11:23)

NASA在網上全程直播今次撞擊任務。在美國東部時間周一晚上7時14分(香港時間周二早上7時14分),如自動販賣機般大的DART太空船,在距離地球約1100萬公里外的太空撞擊「迪莫弗斯」表面。負責該任務的工程師和科學家全程目擊太空船的攝影機拍到「迪莫弗斯」的表面愈來愈近,之後失去信號,意味成功撞擊,旋即現場傳來一陣掌聲及歡呼聲。

NASA稱今次任務開啟了人類有力保護地球免受小行星撞擊威脅的新時代。NASA預期,這次撞擊會微微改變「迪莫弗斯」的軌道,讓它繞行系統中較大顆的小行星「迪迪莫斯」(Didymos)的時間縮短。

IMPACT SUCCESS! Watch from #DARTMIssion’s DRACO Camera, as the vending machine-sized spacecraft successfully collides with asteroid Dimorphos, which is the size of a football stadium and poses no threat to Earth. pic.twitter.com/7bXipPkjWD— NASA (@NASA) September 26, 2022