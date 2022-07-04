NASA試行撞擊小行星救地球　太空船成功撞擊【短片】 (11:23)

NASA在網上全程直播今次撞擊任務。在美國東部時間周一晚上7時14分（香港時間周二早上7時14分），如自動販賣機般大的DART太空船，在距離地球約1100萬公里外的太空撞擊「迪莫弗斯」表面。負責該任務的工程師和科學家全程目擊太空船的攝影機拍到「迪莫弗斯」的表面愈來愈近，之後失去信號，意味成功撞擊，旋即現場傳來一陣掌聲及歡呼聲。

NASA稱今次任務開啟了人類有力保護地球免受小行星撞擊威脅的新時代。NASA預期，這次撞擊會微微改變「迪莫弗斯」的軌道，讓它繞行系統中較大顆的小行星「迪迪莫斯」（Didymos）的時間縮短。

（路透社／法新社）

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