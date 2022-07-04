M+博物館「草間彌生特別展」9月29日起M+會員優先訂票　公眾10月13日起訂票【多圖】 (09:11)

M+博物館將於11月12日迎來一周年，同日開設「草間彌生：一九四五年至今」特別展覽。M+會員及贊助人可於9月29日起以優惠價預訂門票；一般訪客可於10月13日起預訂門票，成人門票240元，學生、7至11歲兒童、60歲或以上長者等特惠門票150元。【門票預訂網站：www.mplus.org.hk/tc/plan-your-visit/】
「草間彌生：一九四五年至今」展期為2022年11月12日至2023年5月14日，按時序及主題展出著名藝術家草間彌生逾200件作品。展覽分6個主題，分別為：無限、積累、全面連結、生物宇宙、死亡、生命的力量，涵蓋多種媒介的作品，包括繪畫、裝置、雕塑、素描、拼貼、流動影像和檔案資料。
為了這次M+的特別展覽，草間彌生帶來3組全新作品，包括大型裝置《神經的死亡》、《圓點執念──渴望天堂的愛》呈現草間彌生的經典鏡面空間，以及全新大型雕塑《南瓜》。
一般訪客門票預訂詳情：
|開始預訂日期
|可供預訂的門票日期
|成人門票
|特惠門票
|2022年10月13日
|2022年11月12日至2023年1月31日
|240元
|150元
M+會員及贊助人優先預訂門票：
|優先預訂期
|可供優先預訂的門票日期
|會員門票
|贊助人賓客門票
|2022年9月29日至10月12日
|2022年11月12日至2023年1月31日
|七折（168元）
|半價（120元）
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