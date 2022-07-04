M+博物館「草間彌生特別展」9月29日起M+會員優先訂票　公眾10月13日起訂票【多圖】 (09:11)

「草間彌生：一九四五年至今」展期為2022年11月12日至2023年5月14日，按時序及主題展出著名藝術家草間彌生逾200件作品。展覽分6個主題，分別為：無限、積累、全面連結、生物宇宙、死亡、生命的力量，涵蓋多種媒介的作品，包括繪畫、裝置、雕塑、素描、拼貼、流動影像和檔案資料。

為了這次M+的特別展覽，草間彌生帶來3組全新作品，包括大型裝置《神經的死亡》、《圓點執念──渴望天堂的愛》呈現草間彌生的經典鏡面空間，以及全新大型雕塑《南瓜》。

一般訪客門票預訂詳情：

開始預訂日期 可供預訂的門票日期 成人門票 特惠門票 2022年10月13日 2022年11月12日至2023年1月31日 240元 150元

M+會員及贊助人優先預訂門票：

優先預訂期 可供優先預訂的門票日期 會員門票 贊助人賓客門票 2022年9月29日至10月12日 2022年11月12日至2023年1月31日 七折（168元） 半價（120元）

M+博物館 相關報道：

M+博物館11月12日開始收費 一文看預約方法、步行或搭車教學【短片】

熱門HOTPICK：bit.ly/39v7Jnh