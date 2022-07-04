消費券2022．八達通｜消費券10月1日發放新一期　未用完上期金額亦可領 (18:00)

由於八達通卡有儲值限額，市民未必可以一次過領取本期的全部2000元的消費券，市民可分開多次拍卡領取消費券。

●現有登記人或符合「有條件成永久居民」資格新登記人獲發消費券日期

．第一期（2000元）：2022年8月7日已發放

．第二期（2000元）：2022年10月1日

．第三期（1000元）：最快2022年12月16日（須於11月30日前累計不少於4000元合資格消費）

●屬香港永久居民的合資格新登記人獲發消費券日期

．第一期（3000元）：2022年8月7日已發放

．第二期（3000元）：2022年10月1日

．第三期（3000元）：2022年12月1日

．第四期（1000元）：最快2023年2月16日（須於2023年1月31日前累計不少於9000元合資格消費）

消費券2022 明報專輯：bit.ly/3OzIcrR

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