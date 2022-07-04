日本自由行｜日本紅葉2022預測　東京近郊高尾山、京都嵐山11月中最佳觀賞期 (11:41)

日本宣布10月11日起將開放海外旅客個人自由行，此時到日本旅行更可賞紅葉。日本紅葉季節於9月中從北部開始，11月起中部至全國陸續踏入最佳觀賞期。日本氣象網站weathernews.jp近日發布2022年全國紅葉預測，北海道大雪山旭岳現時已見紅葉，時間比往年早。東京近郊的高尾山及京都嵐山預計分別在11月17日及11月20日踏入紅葉最盛期。去日本計劃賞楓之旅，記得留意當地紅葉最新預測及天氣資訊。
2022年日本紅葉最盛期預測
【北海道】
北海道大雪山旭岳：現已開始
北海道大沼公園：10月28日起
【東北地區】
山形縣山形藏王：10月6日起
秋田縣田澤湖高原：10月27日起
【關東地區】
栃木縣紅葉坂：10月28日起
東京都高尾山：11月17日起
【中部地區】
長野縣上高地（河童橋附近）：10月20日起
岐阜縣白川鄉：11月3日起
愛知縣香嵐溪：11月19日起
【近畿地區】
京都府嵐山：11月20日起
【四國地區】
高知縣別府峽：11月10日起
香川縣栗林公園：11月20日起
【九州地區】
鹿兒島縣霧島：11月4日起
福岡縣秋月城跡：11月20日起
資料來源：weathernews.jp
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