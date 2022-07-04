日本自由行｜10月飛東京來回機票最平4000多元　聖誕假飛北海道機票過萬元 (17:21)

日本公布10月11日起放寬自由行，加上本港入境檢疫放寬為「0+3」政策，日本旅行即時炒熱。明報電子平台組搜尋數間航空公司及機票格價網，了解日本機票價錢，其中若10月飛往東京，來回機票最低價4700多元；但若想待12月往北海道過白色聖誕，大部分單人機票要過萬元。下午香港快運和國泰航空的網站均一度繁忙，難以搜尋機票價格或訂位。
●10月來回東京機票價格
例子：10月15日出發往東京，10月21日回港
．香港快運（HK Express）：最接近日期是10月14日出發、10月21日回港的機位，合計4700多元
．全日空（ANA）：約12.3萬日圓，折合約6800港元
．日本航空（JAL）：8600多元
．國泰航空：約7800多元
●聖誕節來回北海道札幌機票價格
例子：12月23日出發，12月31日回港
．香港快運（HK Express）：未有前往札幌的航班
．全日空（ANA）：上午搜尋時價格近30萬日圓，折合約1.6萬港元；下午搜尋最接近日期只餘12月23日出發、12月30日回港的機位，合共約1.3萬港元
．日本航空（JAL）：約1.2萬元（1月1日下午抵港）
．國泰航空：上午搜尋時價格約1.5萬元；下午搜尋時價格約1.6萬元
．部分廉航（機票格價網價格）：8000多元，需要轉機，平均去程和回程合共花逾一日。