日本自由行｜10月飛東京來回機票最平4000多元　聖誕假飛北海道機票過萬元 (17:21)

日本公布10月11日起放寬自由行，加上本港入境檢疫放寬為「0+3」政策，日本旅行即時炒熱。明報電子平台組搜尋數間航空公司及機票格價網，了解日本機票價錢，其中若10月飛往東京，來回機票最低價4700多元；但若想待12月往北海道過白色聖誕，大部分單人機票要過萬元。下午香港快運和國泰航空的網站均一度繁忙，難以搜尋機票價格或訂位。