秋分．二十四節氣｜秋分養生5注意　中醫提醒：清淡飲食忌捱夜、運動避免太劇烈 (09:11)

今日（23日）是二十四節氣的秋分，晝夜時間長短相等。註冊中醫鄭智仁表示，秋分之後炎熱潮濕的暑氣漸退，開始變得乾燥。中醫認為秋天燥邪容易侵襲肺臟，引致鼻腔乾燥、咳嗽痰少、咽乾、聲音沙啞、口乾口渴、皮膚乾燥及大便秘結等。
鄭智仁稱，若這段期間曾確診新型冠狀病毒，部分患者康復後會出現肺陰不足，即肺臟水液不足，失去濡潤功能，引致鼻燥口乾、咽喉乾燥，甚或咽痛音啞，亦會導致形體消瘦及咳嗽少痰等，秋燥時會令症狀變得嚴重。鄭智仁提醒秋分養生5個注意事項。
秋分養生5注意
1. 飲食應滋陰潤燥、理氣潤肺，避免食太多溫燥辛味食品及過度進補。秋分飲食宜清淡，應多喝湯水、粥品、果汁，以及可多吃雪梨、蘋果、百合、雪耳、菠菜、金針菇（金菇）、魚等。
2. 早睡早起。秋分時節應順應天地氣機，早睡以順應陰精的收藏，早起以舒達陽氣，有助養肺。
3. 盡量避免工作緊張、熬夜。秋分的收斂之氣容易影響情緒，宜避免工作緊張、熬夜、處於高溫環境、焗桑拿等，以免加重秋燥症狀。秋分宜以聽輕快音樂、繪畫、登高等活動調節情緒，保持心境平靜。
4. 避免進行過量或太過激烈的運動，宜選擇輕鬆平緩的伸展運動。秋分時陽氣正處在收斂內養階段，太劇烈的運動，可能導致出汗過多。此時肌肉和韌帶的黏滯性亦會增加，容易出現肌肉緊張和韌帶收縮，令關節的活動幅度減低，宜進行活動量不大的伸展運動。
5. 及時增減衣物。秋分日夜溫差較大，早晚氣溫低，中午炎熱，因此早晚應穿多點衣服，避免着涼；中午則不用穿太多，以免燥熱傷津。
秋天養生/食譜：
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