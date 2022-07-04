英法研究：胎兒「嘗」紅蘿蔔羽衣甘藍露不同表情　孕婦飲食或影響孩子口味 (17:00)

研究有100名懷孕32至36周的婦女參與，其中35人食用相當於一根中等大小紅蘿蔔的粉末膠囊，34人食用相當於100克切碎羽衣甘藍的粉末膠囊，剩下約30人是對照組。20分鐘後的超聲波圖像顯示，孕婦若吃下紅蘿蔔膠囊，其胎兒大部分會露出「笑臉」；若孕婦吃下羽衣甘藍膠囊，胎兒則多數展示「哭臉」；對照組的胎兒沒有同類反應。

參與研究的杜倫大學胎兒及新生嬰兒研究實驗室負責人Nadja Reissland表示，胎兒做出「哭臉」可能只是對苦味的肌肉反應。她提出，如果胎兒在母體反復「品嘗」羽衣甘藍的味道，出生後吃固體食物時，或更能忍受、甚至會享受這種味道；研究亦反映婦女懷孕期間的飲食非常重要，對胎兒的健康和孩子的未來亦有影響。

今次研究由英國杜倫大學（Durham University）、伯明翰阿斯頓大學（Aston University），以及法國National Centre for Scientific Research共同進行。團隊稱雖然早有研究顯示，胎兒可透過吸入和吞嚥羊水感受味道，但結論都是根據嬰兒出生後的資訊得出；是次研究則是首次直接在胎兒出生前研究有關反應。

（NBC News/法新社/Psychological Science）