iPhone 14 Pro及Pro Max開第三方程式時鏡頭抖動現怪聲　蘋果下周發布更新修復問題 (20:02)

蘋果公司（Apple）iPhone 14系列手機上周五（16日）開賣，不足一周再現災情。有iPhone 14 Pro及Pro Max用家反映，兩款手機透過第三方應用程式，如Snapchat、TikTok、Instagram和facebook等，打開手機鏡頭時，會出現拍攝畫面抖動和發出「咔嚓咔嚓」怪聲，手機內置相機app則可正常使用，相信問題出於鏡頭穩定零件與第三方應用程式衝突。蘋果公司表示，將於下周發布更新修復問題。