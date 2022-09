英女王伊利沙伯二世的國葬儀式周一(19日)在倫敦西敏寺舉行,約2000人出席。英國王室成員雲集,除了常見的主要王室成員,較少露臉的成員也有現身,包括英女王的姨甥、已故瑪嘉烈公主的兒子斯諾登伯爵(Earl of Snowdon),以及堂弟根德公爵(Duke of Kent)及其弟根德王子邁克爾(Prince Michael of Kent)。而現任首相卓慧思及6名前首相、英女王的多名密友,以及王后卡米拉與前夫所生的兒女和其孫兒,也有到場送別女王。