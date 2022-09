英女王國葬｜兩哥基犬、愛駒Emma送別英女王最後一程 (13:49)

《每日郵報》報道,英女王飼養的最後兩隻哥基犬Muick和Sandy,以及小馬Emma,分別在溫莎堡不同位置現身,目送移靈隊伍。小馬Emma由英女王最後一任馬房經理Terry Pendry陪同,於路旁向途經的英女王靈柩低頭致意。Muick和Sandy則由專人帶着,在另一處的路邊送別英女王。

英女王逝世後,哥基犬Muick和Sandy由安德魯王子和前妻莎拉照顧。兩犬均是去年菲臘親王逝世後,安德魯和女兒分別送予英女王作伴的禮物。小馬Emma是英女王最喜歡的馬匹之一。

Her Majesty The Queen’s coffin makes its final journey down the Long Walk to Windsor Castle for the Committal Service at St George's Chapel. pic.twitter.com/vqczfMENlM— The Royal Family (@RoyalFamily) September 19, 2022