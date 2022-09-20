英女王國葬｜兩哥基犬、愛駒Emma送別英女王最後一程 (13:49)

英女王伊利沙伯二世國葬儀式周一（19日）在倫敦西敏寺舉行後，移靈溫莎堡聖喬治教堂舉行下葬儀式。英女王的兩隻哥基犬Muick和Sandy，以及黑色小馬Emma，亦有在溫莎堡送別英女王最後一程。
《每日郵報》報道，英女王飼養的最後兩隻哥基犬Muick和Sandy，以及小馬Emma，分別在溫莎堡不同位置現身，目送移靈隊伍。小馬Emma由英女王最後一任馬房經理Terry Pendry陪同，於路旁向途經的英女王靈柩低頭致意。Muick和Sandy則由專人帶着，在另一處的路邊送別英女王。
英女王逝世後，哥基犬Muick和Sandy由安德魯王子和前妻莎拉照顧。兩犬均是去年菲臘親王逝世後，安德魯和女兒分別送予英女王作伴的禮物。小馬Emma是英女王最喜歡的馬匹之一。
（每日郵報）
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Her Majesty The Queen’s coffin makes its final journey down the Long Walk to Windsor Castle for the Committal Service at St George's Chapel. pic.twitter.com/vqczfMENlM— The Royal Family (@RoyalFamily) September 19, 2022