英女王國葬｜英女王下葬儀式溫莎堡聖喬治教堂進行　宮務大臣「斷杖」【短片】 (23:50)

【23:50】英女王下葬儀式於溫莎堡聖喬治教堂進行，置於靈柩之上的王冠、權杖及寶球逐一被移離，然後是斷杖儀式。現任宮務大臣Andrew Parker在英女王靈柩前折斷手持的杖，以標誌英女王服務的終結。

【23:19】英女王靈柩已送抵溫莎堡聖喬治教堂。

【20:38】載有英女王靈柩的靈車離開威靈頓拱門，英王查理斯三世及移靈隊伍向女王敬禮，現場奏起英國國歌。民眾向車隊投擲鮮花致意。查理斯三世與部分王室成員乘車，跟隨靈車前往溫莎堡。英女王下葬儀式將在溫莎堡聖喬治教堂舉行。

【20:34】英女王靈柩移上靈車。

【20:26】英女王靈柩到達威靈頓拱門。

【19:55】移靈隊伍經過白金漢宮，沿途有民眾鼓掌向英女王告別。

【19:34】王后卡米拉、威爾斯王妃凱特、喬治小王子及夏洛特小公主坐車隨移靈隊伍前行。

【19:28】移靈隊伍途經時，旁邊民眾紛紛舉機拍攝。大笨鐘每分鐘鳴鐘一次，海德公園每分鐘鳴炮一次，向英女王致敬。

【19:21】移靈隊伍前往威靈頓拱門，沿途兩旁擠滿告別女王的民眾。

【19:16】英女王靈柩再次安放皇家海軍炮架上，送往威靈頓拱門，途中會經過聖詹姆士宮、林蔭大道及白金漢宮。查理斯三世帶領王室成員隨行。

【19:08】儀式結束，英女王靈柩移離西敏寺。

【19:00】出席者唱英國國歌《God Save the King》。

【18:57】西敏寺座堂主任牧師霍伊爾作最後祝福。現場隨即奏號角軍樂《最後崗位》（The Last Post），寓意英女王完成光榮任務。之後各人默哀兩分鐘。

【18:26】坎特伯雷大主教韋爾比講道。

【18:22】英國首相卓慧思讀經。

【18:14】英聯邦秘書長Patricia Scotland讀經。

【18:07】英女王靈柩停放於教堂中央，西敏寺座堂主任牧師霍伊爾（David Hoyle）主持儀式。

【18:03】查理斯三世伉儷帶領一眾王室成員，跟隨英女王靈柩後方步入教堂，包括喬治小王子及夏洛特小公主。

【17:57】英女王靈柩進入西敏寺。

【17:42】英女王靈柩移離西敏宮，安放皇家海軍炮架上，移送往西敏寺。靈柩上放置了女王的王冠、權杖及寶球。英王查理斯三世率部分王室成員在後方隨行，包括王儲威廉、哈里王子、安妮公主、安德魯王子及愛德華王子。

【17:10】逾百國共約500名元首、政要及代表出席英女王國葬，估計有多達200萬群眾在倫敦見證。出席國葬喪禮的各國元首、政要及代表陸續到達西敏寺。美國總統拜登及法國總統馬克龍亦已到達西敏寺。

在倫敦多處包括海德公園，當局設立了大電視屏幕直播喪禮，有大批民眾在現場看直播。

英女王國葬專輯：bit.ly/3Lmljs1