英女王國葬｜舊照重溫英女王馬上英姿【多圖】 (09:35)

1981年毋懼槍響 繼續騎馬帶領閱兵

英女王仍是3、4歲小公主時，祖父喬治五世送她一匹雪特蘭小馬作為生日禮物。英女王不只是騎馬，亦擁有豐富馬知識，對馬很細心，觀看馬或接觸馬前從不噴香水。其騎馬實力更於1981年展現無遺。1981年皇家軍隊閱兵儀式（Trooping the Colour）舉行時，英女王騎着愛駒「Burmese」帶領隊伍，突然響起數下槍聲，英女王和「Burmese」都受驚，不過英女王仍能控制愛駒，繼續閱兵儀式。1981年短片：bit.ly/3xlY0bI

英女王養有適合賽馬的純種馬（Thoroughbred）、馬車馬、騎乘馬、適合玩馬球的馬、適合狩獵的馬等，身邊的人都說很難完全數得出這幾十年間英女王養過的所有馬匹名字。

英女王自二次大戰起喜歡賽馬。她曾回憶說，在父親的馬房摸過純種馬，第一次接觸到純種馬皮膚如緞的柔滑。長大後的英女王對賽馬的熱愛有增無減，甚至會與專家商討為純種馬配種。英女王曾以德國最優秀的種馬之一，配種出純種馬「Estimate」。2013年，「Estimate」僅4歲就在皇家賽馬周（Royal Ascot）贏得金杯奬，奬金逾15萬英鎊，讓英女王成為贏得奬杯的第一名在任君主。桑德靈厄姆（Sandringham）王室莊園外的馬雕像正是「Estimate」。

（綜合）

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