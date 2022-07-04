家有老鼠怎辦？專家建議用鼠籠捕捉　肥叉做餌忌常搬位【附老鼠入屋3迹象】 (12:02)

●老鼠入屋3迹象

1. 食物咬痕：發現有食物突然倒下，或水果、公仔麵、紙包飲品有被咬過的痕迹。咬痕通常是不規則，而且附近有少許黑色。

2. 老鼠糞便和鼠尿：老鼠糞便呈黑色尖頭粒狀，通常為成年人尾指指甲的長度；體型較大的老鼠，其糞便則有約成年人拇指指甲的長度。

3. 門出現咬痕：老鼠要定期磨牙，可留意門邊有否咬痕。

●家居捉老鼠3方法

1. 老鼠籠：建議放在邊位，不宜經常改變位置，因為老鼠一般不會即時入籠，至少會留意數天才可能會入籠。放在鼠籠的餌可用肥叉燒，宜每3至5天換一次。

2. 老鼠藥：市面未必每種老鼠藥都有效，鄭國鏗稱不少客人都反映鼠餌無用。

根據食環署網站資料，食環署會用胃毒劑，所採用的胃毒劑是慢性抗血凝劑，並以殺鼠劑摻入誘餌供老鼠進食，通常要4至5日才產生毒效。

3. 老鼠膠／老鼠板：鄭國鏗稱，放置後要小心誤踏，如果家中有小朋友或寵物，不建議放老鼠板，假若不慎黏上會很危險。

食環署網站亦有提醒，這類黏捕式裝置會令捕捉到的活鼠掙扎及受驚，致使老鼠因過度恐懼而排放尿液及糞便，其排泄物可能帶有細菌、病毒等病原體，增加人類感染鼠傳疾病的風險。

●活鼠、鼠屍如何處置？

如在家中捉到活鼠或發現鼠屍，綜合鄭國鏗和食環署資料有下列處理方法：

活鼠：如用鼠籠捉到活鼠，處理前宜先戴口罩和膠手套，穿上長袖衫或風衣，將老鼠連鼠籠放入垃圾袋，送去垃圾房，交給垃圾房的人員處理。切勿重用鼠籠。處理完應徹底洗手，以及用1:99漂白水或家居消毒藥水清潔全屋。

食環署提供全日24小時活鼠收集服務，致電2868 0000或有關的食環署分區辦事處，可安排收集服務。[詳情]

鼠屍：處理前宜先戴口罩和手套，宜用火嘴鉗慢慢夾起鼠屍，放進兩個垃圾袋，如老鼠在老鼠板上死掉應連板放，再用家居消毒藥水或稀釋漂白水把鼠屍淋至完全濕透，然後綁起，送去垃圾房。處理完鼠屍後，應徹底洗手，以及用1:99漂白水或家居消毒藥水清潔全屋。

文：何芍盈

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