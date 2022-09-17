潤燥食譜｜雪梨滋潤6湯水 (15:00)

1. 雪梨蘋果瘦肉湯

有潤肺止咳及潤腸通便之效。留意痰濕咳嗽、大便溏泄及體質虛寒的人慎飲。【食譜詳情】

2. 雪梨菊花蘑菇湯

雪梨味甘、微酸，能生津潤燥、清熱化痰；蘑菇甘涼且補益腸胃，具化痰散寒之效；杭菊味甘性寒，能散風清熱及養肝明目。菊花雪梨蘑菇湯在夏末初秋時飲用，有助補津潤膚和預防皮膚乾燥，以及預防、治療乾燥型濕疹。【食譜詳情】

3. 雪梨芝麻燉湯

黑芝麻、白芝麻配梨均有助調節、平衡蛋白質代謝，維持正常免疫反應。黑芝麻有助養肝腎，白芝麻則可潤腸、潤膚，可按個人需要選用不同的芝麻。

材料：梨3個、芝麻適量、紅棗5粒、冰糖適量

製法：所有材料洗淨，在梨的上方三分一處切開，作為頂蓋備用。挖出梨芯，填入芝麻，頂蓋用牙籤封口。將梨、冰糖放入燉盅，加水用小火慢燉半小時。燉至梨身微爛，放入紅棗，小火煮10分鐘即成。

4. 冰糖燉雪梨

材料：梨1個、冰糖適量

製法：雪梨去皮，於上方約三分一處切開，作為頂蓋備用。挖空梨芯，填入冰糖，頂蓋用牙籤封口。隔水蒸約1小時即成。

5. 雪梨燉百合

材料：雪梨1個、乾百合15克、水200毫升

製法：百合洗淨；雪梨洗淨，削掉或保留外皮均可，去芯備用；所有材料放入燉盅，加水燉1小時即成。

6. 冰糖雪梨銀耳羹

材料：雪梨1個、銀耳（雪耳）1朵、枸杞6克、冰糖適量、水適量

製法：銀耳泡軟、洗淨掰成小片，放入鍋中，加入水、冰糖煮沸，轉小火燉約1小時。雪梨去皮、切成小塊，加入鍋中，繼續燉約20至30分鐘。枸杞洗淨，加入鍋中煮一會兒熄火即成。

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