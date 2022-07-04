英女王駕崩｜英女王9月19日國葬流程一覽　料2000人出席儀式 (13:49)

註：文中均為英國時間，較香港時間慢7小時

．9月19日上午6時30分──公眾進入西敏宮瞻仰英女王靈柩的時段結束。

．上午10時44分──英女王靈柩由皇家海軍護送，移至西敏宮對面的西敏寺舉行國葬。英王查理斯三世率主要王室成員跟隨靈柩。

．上午10時52分──英女王靈柩抵達西敏寺。

．上午11時──國葬儀式開始，英國首相卓慧思、英聯邦秘書長Patricia Scotland將致辭。預料有2000人出席儀式，包括多國元首及外國政府代表，包括美國總統拜登及日皇德仁伉儷。

．上午11時55分──國葬儀式的最後，全國默哀兩分鐘，隨後奏放英國國歌。

．中午12時──國葬儀式結束，英女王靈柩移送至白金漢宮附近的威靈頓拱門（Wellington Arch），王室成員跟隨其後，其間大笨鐘敲鐘致哀。

．下午1時──英女王靈柩抵達威靈頓拱門，之後送上靈車，送往溫莎堡聖喬治教堂。

．下午4時──王室成員會在聖喬治教堂舉行私人追思儀式，英女王將與已故丈夫菲臘親王合葬在聖喬治教堂內的喬治六世紀念禮拜堂（King George VI Memorial Chapel）。

（英國王室網站/衛報）

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