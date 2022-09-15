食腿蛋多士、菠蘿油　消委會：塗抹醬取代牛油　反式脂肪降逾七成 (16:29)

愛吃牛油火腿蛋多士、菠蘿油，又想減少攝取反式脂肪，可考慮以塗抹醬代替牛油塗多士。消委會推算，一份牛油火腿蛋多士的飽和脂肪酸（9.9克）和反式脂肪酸（0.43克），分別佔中國營養學會建議成人每日攝入限量的45%和20%。若以脂肪塗抹醬代替牛油，整份多士反式脂肪量降逾七成，為0.096克，佔每日攝入限量4%；飽和脂肪酸稍降至9.264克，佔每日攝入限量42%。
‧牛油火腿蛋多士（每份）：
1份牛油：反式脂肪酸含量0.385克
1份脂肪：塗抹醬反式脂肪酸含量0.048克（較用牛油少0.337克）
若以整份多士計算，以塗抹醬取代牛油，反式脂肪酸由0.433克降至0.096克，降逾七成。
‧菠蘿油（每份）：
1份牛油：反式脂肪酸含量0.385克
1份塗抹醬：反式脂肪酸含量0.048克（較用牛油少0.337克）
若以整份菠蘿油計算，以塗抹醬取代牛油，反式脂肪酸由0.455克降至0.118克，降逾七成。
消委會提醒，攝入過量飽和脂肪酸會增加血液中的壞膽固醇，影響心臟健康；人工或天然反式脂肪酸都會增加體內壞膽固醇水平，同時降低好膽固醇水平，長期攝入過量反式脂肪酸，或會增加患心血管疾病的風險，因此進食牛油火腿蛋多士及菠蘿油應適可而止。
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