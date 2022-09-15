食腿蛋多士、菠蘿油　消委會：塗抹醬取代牛油　反式脂肪降逾七成 (16:29)

‧牛油火腿蛋多士（每份）：

1份牛油：反式脂肪酸含量0.385克

1份脂肪：塗抹醬反式脂肪酸含量0.048克（較用牛油少0.337克）

若以整份多士計算，以塗抹醬取代牛油，反式脂肪酸由0.433克降至0.096克，降逾七成。

‧菠蘿油（每份）：

1份牛油：反式脂肪酸含量0.385克

1份塗抹醬：反式脂肪酸含量0.048克（較用牛油少0.337克）

若以整份菠蘿油計算，以塗抹醬取代牛油，反式脂肪酸由0.455克降至0.118克，降逾七成。

消委會提醒，攝入過量飽和脂肪酸會增加血液中的壞膽固醇，影響心臟健康；人工或天然反式脂肪酸都會增加體內壞膽固醇水平，同時降低好膽固醇水平，長期攝入過量反式脂肪酸，或會增加患心血管疾病的風險，因此進食牛油火腿蛋多士及菠蘿油應適可而止。

消委會‧牛油 相關報道：

earth balance Original Buttery Spread含基因致癌物超歐盟標準

13款牛油及塗抹醬 不含基因致癌物環氧丙醇、有毒物質氯丙二醇【附名單】

消委會：牛油煙點較低不宜高溫煎炒 煎牛扒建議用「澄清牛油」

消委會 其他報道：

兒童平衡單車｜3款平衡單車含塑化劑 Baghera超標18倍【附名單】

教科書｜中小學書費升幅高過通脹 疫下兼備電子課本增開支

熱門HOTPICK：bit.ly/3ybbOGX