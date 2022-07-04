消委會．牛油｜13款牛油及塗抹醬　不含基因致癌物環氧丙醇、有毒物質氯丙二醇【附名單】 (12:35)

消委會提醒，選擇牛油須留意進食分量，以防攝取過量飽和脂肪酸及反式脂肪酸；如選擇脂肪含量較低的人造牛油及塗抹醬，應盡量揀選污染物含量較少的產品。

13款牛油及塗抹醬不含環氧丙醇、氯丙二醇（品牌及名稱／大約售價／重量／總評*）

Pauls Australian Butter (Unsalted)／$36／227克／4.5

大公司Daisy無鹽牛油／$48.9／200克／4.5

Lactima牛油(無鹽)／$24／200克／4.5

銀寶Lurpak無鹽牛油／$35.9／200克／4

avonmore愛爾蘭無鹽牛油／$37.9／200克／4

Heritage Butter(Salted)／$39.9／250克／4.5

法國總統French Président有鹽牛油／$50／200克／4

德運Devondale咸味黃油／$22／227克／4

M&S Food Organic British Salted Butter／$55／250克／4

Topvalu 100% Hokkaido Milk Butter Mini Pack with salt／$19.9／8x8件／4

coles Organic Salted Butter／$43.9／250克／4

安佳Anchor有鹽牛油／$43.9／227克／4

大公司Daisy Butter Blend Spread(Salted)／$48.9／250克／4.5

*評分最高為5分

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