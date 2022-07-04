消委會．牛油｜13款牛油及塗抹醬　不含基因致癌物環氧丙醇、有毒物質氯丙二醇【附名單】 (12:35)

牛油是常見食材，消委會測試28款預先包裝牛油、人造牛油及塗抹醬，當中13款樣本不含基因致癌物環氧丙醇、苯並[a]芘或有毒物質氯丙二醇，在整體安全測試均獲滿分（名單如下）。
消委會提醒，選擇牛油須留意進食分量，以防攝取過量飽和脂肪酸及反式脂肪酸；如選擇脂肪含量較低的人造牛油及塗抹醬，應盡量揀選污染物含量較少的產品。
13款牛油及塗抹醬不含環氧丙醇、氯丙二醇（品牌及名稱／大約售價／重量／總評*）
Pauls Australian Butter (Unsalted)／$36／227克／4.5
大公司Daisy無鹽牛油／$48.9／200克／4.5
Lactima牛油(無鹽)／$24／200克／4.5
銀寶Lurpak無鹽牛油／$35.9／200克／4
avonmore愛爾蘭無鹽牛油／$37.9／200克／4
Heritage Butter(Salted)／$39.9／250克／4.5
法國總統French Président有鹽牛油／$50／200克／4
德運Devondale咸味黃油／$22／227克／4
M&S Food Organic British Salted Butter／$55／250克／4
Topvalu 100% Hokkaido Milk Butter Mini Pack with salt／$19.9／8x8件／4
coles Organic Salted Butter／$43.9／250克／4
安佳Anchor有鹽牛油／$43.9／227克／4
大公司Daisy Butter Blend Spread(Salted)／$48.9／250克／4.5
*評分最高為5分
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