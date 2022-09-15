消委會．教科書｜中小學書費升幅高過通脹　疫下兼備電子課本增開支 (11:02)

消委會共得到50間小學和48間中學提供新學年和上學年的書單及有關資料。小學新學年平均購書費為3177元，按年顯著上升5.7%，升幅高於去年的5.3%；各級別的平均購書費介乎2926元至3369元，按年升幅介乎4.8%至6.4%。中學新學年的平均購書費為2944元，按年上升2.9%，較去年的升幅（3.6%）略低。

受新冠疫情影響，網上授課成為教學新常態。研究發現逾八成小學（41間）及逾七成中學（35間）的書單上，包含最少一本電子課本，大部分學校選擇購買電子課本與實體課本兼備的套裝，未有完全轉用電子課本，變相令購書費大增。據25間小學及28間中學的回覆，近六成（16間）小學表示學生必須購買電子課本，尤其是電腦科；有3間中學回覆表示於小部分科目，例如初中及高中電腦科和高中地理科，會主要以電子課本教授。

此外，7間小學實行「Bring Your Own Device自攜裝置」計劃並以電子書為主，學生毋須額外購買實體版課本。有9間小學表示，學生需自行購買或經學校購買指定平板電腦或手提電腦上課，費用約由3000元至8500元不等。有中學表示，會按需要借出電子裝置供學生長期使用，或資助學生購買電子裝置。

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