消委會．兒童平衡單車｜3款平衡單車含塑化劑　Baghera超標18倍【附名單】 (10:34)

另外，「BIKEEIGHT bike 8」的座位及「TRYBIKE」的座位和手把的部分物料亦檢出微量DEHP，檢出量由0.02%至0.07%不等，惟檢出量未有超出本港和歐盟REACH法規訂立的上限。

根據本港《玩具及兒童產品安全（附加安全標準或規定）規例》，所有玩具的BBP、DBP和DEHP塑化劑的總含量不可超過0.1%；歐盟REACH法規則要求玩具及兒童產品所含的BBP、DBP、DEHP和DIBP以單一含量及總含量計不可超過0.1%。

3款兒童平衡單車檢出塑化劑DEHP（產品名稱或型號／大約零售價 ／標示適用年齡／DEHP含量／總評）

Baghera Balance Bike 863/12-01／$1390／3至6歲／0.16%-1.9%／1

TRYBIKE Balance Bike／$799／1至6歲／0.05%-0.07%／4

BIKEEIGHT bike 8兒童滑步車 SF1-05／$980／2歲或以上／0.02%／4.5