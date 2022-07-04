消委會．牛油｜earth balance含基因致癌物超歐盟標準【附13款含基因致癌物及有毒物質牛油塗抹醬名單】 (10:04)

●13款人造牛油及塗抹醬含基因致癌物環氧丙醇及有毒物質氯丙二醇（品牌及名稱／大約售價／重量／氯丙二醇含量／環氧丙醇含量／整體安全測試／總評）

earth balance Original Buttery Spread／$80／425克／每公斤1200微克／每公斤1500微克／3.5／3.5

Président Ambassador Culinary Fat Blend (Unsalted)／$29／200克／每公斤180微克／每公斤180微克／4.5／3.5

Laburnum Vegetable Fat Spread／$10／250克／每公斤450微克／每公斤190微克／4.5／3.5

OraSi Vegetable fat for spread 70% Margarina／$9.5／250克／每公斤520微克／每公斤260微克／4.5／3.5

Constantia Garlic Margarine／$52／230克／每公斤720微克／每公斤160微克／4.5／3.5

Marin Food Garlic Margarine／$32.5／160克／每公斤340微克／每公斤380微克／4.5／3.5

Olive Grove Classic Spread Butter／$46.9／500克／每公斤77微克／每公斤250微克／5／3.5

Crisco All-Vegetable Shortening／$39／453克／每公斤410微克／每公斤430微克／4.5／4

雪印Snow Brand 特級植物牛油／$31.9／320克／每公斤290微克／每公斤180微克／5／4.5

Benecol Buttery Spread 58% Vegetable Oils Origina／$90／227克／每公斤86微克／每公斤590微克／4.5／4.5

Meiji Butter Soft／$27.9／330克／每公斤470微克／每公斤590微克／4.5／4

Flora Light Spread／$43.9／500克／每公斤83微克／每公斤97微克／5／5

Meadows Spread with Sunflower Oil／$19／250克／每公斤170微克／每公斤160微克／5／5

●2款人造牛油及塗抹醬含基因致癌物環氧丙醇（品牌及名稱／大約售價／重量／縮水甘油脂肪酸酯含量／整體安全測試／總評）

table lands Butter Spread with Plant Sterols／$42.9／500克／每公斤260微克／5／4.5

銀寶Lurpak有鹽軟牛脂／$56.5／250克／每公斤60微克／5／4.5

知多啲：環氧丙醇、氯丙二醇形成

縮水甘油脂肪酸酯（glycidyl esters，GE）在油脂於超過攝氏200度脫臭加工過程中形成。GE會在胃腸道內被水解並釋放出基因致癌物環氧丙醇。

氯丙二醇脂肪酸酯（3-MCPD esters，3-MCPDE）在油脂超過攝氏160度高溫脫臭加工下和氯化物產生反應下形成。氯丙二醇脂肪酸酯會在胃腸道內被水解，並釋放出有毒的氯丙二醇（3-MCPD）。根據聯合國糧食及農業組織／世界衛生組織聯合食品添加劑專家委員會及歐洲食物安全局報告，實驗動物長期每日過量攝入會損害腎臟功能、中樞神經及影響雄性生殖系統。