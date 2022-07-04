英女王駕崩｜瞻仰靈柩人龍沿泰晤士河排隊　獲發手帶可短暫離隊　設關愛隊【附實時更新龍尾位置連結】 (00:09)

●排隊路線

．排隊隊伍由西敏宮入口開始，經Lambeth Bridge越過泰晤士河到對岸的Albert Embankment，再沿泰晤士河南岸，一直延綿至Southwark Park截龍。（排隊路線圖）

．當局呼籲民眾使用公共交通工具、步行或踩單車到場；前往瞻仰前應先查看龍尾位置，當局會在英國數碼文化傳媒及體育部Twitter、facebook和YouTube實時更新龍尾位置。

●排隊安排

．民眾加入人龍時，會獲發有編號的顏色手帶，以記錄開始排隊的時間。手帶不可轉讓，當局會沿途檢查。

．當局有可能提早截龍，即使持有手帶也不確保一定能進入西敏宮瞻仰。

．排隊路線沿途設有公廁、水站、急救站，憑手帶可短暫離隊去洗手間、用膳等。

●關愛隊

．為殘疾或因身體問題而無法長時間排隊的人設立，他們可與一名照顧者一同使用關愛隊，每日名額有限。

．入口設於維多利亞塔花園（Victoria Tower Gardens）。（關愛隊路線圖）

．有需要的人可到設於Tate Britain的無障礙站點，要求使用關愛隊，他們會獲分配進入西敏宮的指定時間，屆時可返回關愛隊輪候進入西敏宮。

●進入西敏宮

．要接受機場級別的安全檢查。

．只可攜帶一個不大於40厘米x30厘米x20厘米、只得單一開口的袋入場；不符合要求的袋要寄存，寄存人會獲發另一條手帶，在離開西敏宮後憑手帶取回物品。

●排隊要帶什麼？

．按天氣帶備合適衣物，有需要時可帶雨傘或防曬。

．食物和飲品供排隊時進食或飲用，但必須在進入西敏宮前享用完所有食物和飲品，否則要棄置。

．外置充電器（尿袋），以便在長時間排隊時為手機充電。

．所需藥物。

瞻仰英女王靈柩注意事項（英國政府網頁）

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