乾燥｜轉季皮膚乾燥痕癢紓緩六招　中醫提醒洗澡宜用暖水勿過熱 (09:42)

皮膚乾燥痕癢紓緩六招

1. 用滁菊花加片糖泡水沖身：1/5條片糖先略煮備用，在大盆或浴缸注入暖水，加入15粒滁菊花和片糖。

2. 洗澡宜用暖水：不宜用太熱的水，以免沖走皮膚的油脂，令皮膚更乾燥、更容易起濕疹。

3. 沐浴露避免選用磨砂、含起泡劑或矽的產品，減低對皮膚的刺激。

4. 手工梘可選無酒精及無香料，如用肥皂宜盡量選用化學劑及酒精含量低的產品。

5. 忌吃魚腥發物如帶魚、黃魚、鯧魚、蚌肉、蝦、蝦乾等。未熟的蟹不宜吃，留意皮膚接觸蟹殼易起敏感。

6. 忌吃辛辣食物，牛肉、炸雞翼、煎午餐肉等偏溫熱和辛燥的食物，不宜飲酒。留意，以酒及辛辣食物暖身，反而加重身體的乾燥，當身體承受不到燥邪，可能令濕疹復發。

文：何芍盈

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