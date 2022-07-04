iPhone系統iOS 16推出　8大重點新功能：自訂鎖定畫面、修改短訊、取消傳送電郵等 (17:32)

1. 鎖定畫面

可自訂鎖定畫面，更換時間日期的字體和顏色，還有一系列小工具，快速一覽各種資料，如天氣、日曆行程、時區、鬧鐘、電池電量、健身紀錄等。另外通知會在熒幕底部顯示，可選擇展開、疊放或隱藏等不同顯示方式。

2. 信息

可編輯剛送出的信息、取消最近傳送的一個信息，也可在不能立即回應時，將信息標示為未讀，以便回頭再覆。

3. 電郵

可取消傳送剛剛發出的電郵，以及編排發送時間。

4. 相片自動移除背景

可將相片app、熒幕截圖、Safari的相片自動「退地」。

5. 健身App

透過動作感應器，為用家的步數、活動距離和第三方體能訓練資料提供卡路里估算。

6. 地圖

可預先計劃行程，在路線上加入多個中途站。

7. 在影片中使用原況文字

把影片暫停，定格於一個有文字的畫面，然後長按文字部分，即可選擇複製、翻譯、查詢、分享等動作。

8. 聽寫與鍵盤一齊用

輸入文字時，毋須暫停聽寫，也可用鍵盤打字、在文字欄位上點按、移動游標和插入快速輸入建議，在語音和打字之間無縫切換。

詳情：www.apple.com/hk/ios/ios-16

蘋果 相關報道：

出卡買iPhone 14 最多慳逾千元（9月13日）

數碼通新客訂iPhone 14 可6899元購256GB版本（9月10日）

一文看蘋果iPhone 14價錢顏色選擇 最平iPhone 14 128GB 6899元（9月8日）