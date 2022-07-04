iPhone系統iOS 16推出　8大重點新功能：自訂鎖定畫面、修改短訊、取消傳送電郵等 (17:32)

蘋果公司今日（13日）推出iPhone系統iOS 16，明報電子平台組精選iOS 16的8大更新，介紹自訂鎖定畫面、相片自動移除背景、編輯剛送出的信息和取消最近傳送的一個信息，以及取消傳送剛剛發出的電郵等新功能。iOS 16適用於iPhone 8或以上裝置、iPhone SE第二代及第三代。
1. 鎖定畫面
可自訂鎖定畫面，更換時間日期的字體和顏色，還有一系列小工具，快速一覽各種資料，如天氣、日曆行程、時區、鬧鐘、電池電量、健身紀錄等。另外通知會在熒幕底部顯示，可選擇展開、疊放或隱藏等不同顯示方式。
2. 信息
可編輯剛送出的信息、取消最近傳送的一個信息，也可在不能立即回應時，將信息標示為未讀，以便回頭再覆。
3. 電郵
可取消傳送剛剛發出的電郵，以及編排發送時間。
4. 相片自動移除背景
可將相片app、熒幕截圖、Safari的相片自動「退地」。
5. 健身App
透過動作感應器，為用家的步數、活動距離和第三方體能訓練資料提供卡路里估算。
6. 地圖
可預先計劃行程，在路線上加入多個中途站。
7. 在影片中使用原況文字
把影片暫停，定格於一個有文字的畫面，然後長按文字部分，即可選擇複製、翻譯、查詢、分享等動作。
8. 聽寫與鍵盤一齊用
輸入文字時，毋須暫停聽寫，也可用鍵盤打字、在文字欄位上點按、移動游標和插入快速輸入建議，在語音和打字之間無縫切換。
詳情：www.apple.com/hk/ios/ios-16
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