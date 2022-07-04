英女王駕崩｜英女王移靈　男子向安德魯王子大叫「sick old man」被捕【短片】 (12:05)

已故英女王伊利沙伯二世的靈柩，周一（12日）由愛丁堡荷里路德宮移送到聖吉爾斯大教堂（St Giles' Cathedral），供蘇格蘭當地民眾瞻仰。英王查理斯三世及安德魯王子等王室成員跟隨靈車步行，道路兩旁擠滿送別民眾，其間人群中有一名男子對着安德魯王子高叫「Andrew, you're a sick old man！（意指有病、令人惡心的老傢伙）」。男子當場被捕，他稱自己沒有做錯任何事。
有片段顯示，該男子大叫後很快便被另一民眾從後拉跌地上，再被警員帶離人群，人群中就有其他人持續高叫「God Save the King（天佑國王）」。警察當場拘捕該名22歲男子，其間他繼續大叫「惡心」，又稱自己沒有做錯事。
62歲安德魯王子此前捲入性侵案，美國女子朱弗雷指控安德魯在美國淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）牽線下，性侵當年未成年的她，雙方其後庭外和解。英國傳媒報道，安德魯因此被拒在出席母親追思活動中穿軍服，而只可穿便服。
（每日郵報／Sky News）
A 22-year old man has been arrested in connection with a breach of the peace on the Royal Mile as the Queen's coffin travelled to St Giles Cathedral for a memorial service.
He can be seen shouting at Prince Andrew before being yanked away.
More here: https://t.co/vfJm5s1wSI pic.twitter.com/lV2hnyuTr4— Sky News (@SkyNews) September 12, 2022