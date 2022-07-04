英女王駕崩｜英女王移靈　男子向安德魯王子大叫「sick old man」被捕【短片】 (12:05)

有片段顯示，該男子大叫後很快便被另一民眾從後拉跌地上，再被警員帶離人群，人群中就有其他人持續高叫「God Save the King（天佑國王）」。警察當場拘捕該名22歲男子，其間他繼續大叫「惡心」，又稱自己沒有做錯事。

62歲安德魯王子此前捲入性侵案，美國女子朱弗雷指控安德魯在美國淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）牽線下，性侵當年未成年的她，雙方其後庭外和解。英國傳媒報道，安德魯因此被拒在出席母親追思活動中穿軍服，而只可穿便服。

（每日郵報／Sky News）

男子對着安德魯王子高叫片段