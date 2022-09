英女王駕崩｜英女王移靈　男子向安德魯王子大叫「sick old man」被捕【短片】 (12:05)

有片段顯示,該男子大叫後很快便被另一民眾從後拉跌地上,再被警員帶離人群,人群中就有其他人持續高叫「God Save the King(天佑國王)」。警察當場拘捕該名22歲男子,其間他繼續大叫「惡心」,又稱自己沒有做錯事。

62歲安德魯王子此前捲入性侵案,美國女子朱弗雷指控安德魯在美國淫媒愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)牽線下,性侵當年未成年的她,雙方其後庭外和解。英國傳媒報道,安德魯因此被拒在出席母親追思活動中穿軍服,而只可穿便服。

男子對着安德魯王子高叫片段

A 22-year old man has been arrested in connection with a breach of the peace on the Royal Mile as the Queen's coffin travelled to St Giles Cathedral for a memorial service.



He can be seen shouting at Prince Andrew before being yanked away.



More here: https://t.co/vfJm5s1wSI pic.twitter.com/lV2hnyuTr4— Sky News (@SkyNews) September 12, 2022