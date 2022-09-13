月餅盒回收2022｜中秋月餅罐月餅盒6回收點 (09:02)

中秋吃月餅度佳節，月餅盒或月餅罐可清潔乾淨回收，本文整合本港6個月餅盒回收活動。
1. 太古地產 x 惜食堂「2022月餅分享及月餅盒回收行動」
太古坊不同地點即日起至9月23日設置收集箱回收廢棄月餅盒，收集後會轉交予「綠領行動」回收。投入指定收集箱前，應確保已清空盒內的間隔和包裝物料，並已清潔乾淨。[詳情]
日期：即日起至9月23日
2. 全「城」回收月餅盒大行動@香港汽車城
香港汽車城舉行全「城」回收月餅盒大行動，把清洗乾淨的金屬月餅罐或月餅紙盒放在香港汽車城G/F陳列室的回收箱內，完成回收可獲贈精美小禮物乙份及一小時免費泊車。[詳情]
日期：即日起至9月18日
3. 房屋署「月餅盒回收2022」活動
房屋署轄下各屋邨設置提供收集箱，由9月13日至10月中舉辦「月餅盒回收2022」活動，收集月餅盒。[詳情]
日期：9月13日至10月中
4. 環境保護署「綠在區區」社區回收網絡
「綠在區區」社區回收網絡收集金屬月餅罐、月餅紙盒、月餅塑膠包裝袋、月餅膠兜及月餅托盤等，回收前須清洗乾淨，並拆除紙盒磁石。留意表面附有皮革、布料、絲質的月餅盒，以及冷凍保溫袋不能回收。[詳情]
收集日期：即日起至另行通知
回收地點：各區回收環保站、回收便利點及回收流動點
5. 賽馬會「回收轆轆」流動環保計劃
賽馬會「回收轆轆」流動環保計劃回收金屬月餅罐、月餅紙盒、月餅膠盒、月餅塑膠包裝袋及月餅托盤等，亦會回收膠袋、紙袋和塑膠餐具。留意，回收前須清洗乾淨，並拆除磁石、繩索、緞帶、防潮珠等不能回收的雜質。[詳情]
日期：即日起至另行通知
回收地點：東九龍區「社區停泊點」[地點及時間表]
6. 綠領行動
綠領行動與不同商界綠色伙伴公司合作，回收金屬類及紙類月餅盒。由於大部分回收點屬於私人地方，可自行查閱回收點位置。[詳情]
日期：即日起至另行通知
註：資料以主辦機構公布為準
回收實用資訊：
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