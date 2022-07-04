消費券2022．八達通｜消費儲印花　首百萬用戶集齊12印花可獲150元增值額獎賞【附領取獎賞步驟短片】 (09:52)

用戶在推廣期（8月7日至9月30日）內使用已登記消費券的八達通卡，單次零售消費滿200元（不包括公共交通及泊車消費），可獲印花一個。印花會於該筆合資格零售消費後兩天內發出。

首100萬名集齊8個印花賺取50元增值額獎賞的名額現時已滿，不論是否獲得該50元獎賞，用戶仍可繼續累積印花，首100萬名集齊12個印花的用戶，可賺取150元八達通增值額獎賞，先到先得。用戶可在八達通App或任何八達通服務站拍卡領取獎賞。

在八達通App領取「易用易賞」獎賞增值額步驟如下：

1. 登入八達通App，於主頁點選「消費券」圖示

2. 點選「易用易賞」圖示，然後點選合資格八達通卡的號碼

3. 查閱印花累積進度

4. 如已儲夠印花，可按下方「領取增值額」領取獎賞；八達通App或任何八達通服務站均可拍卡領取獎賞。

用戶如欲在八達通網站查閱「易用易賞」印花累積進度，可按此連結。

八達通「易用易賞」網頁連結

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