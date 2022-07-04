中秋｜海濱好去處一覽　炮台山東岸公園、卑路乍灣海濱七彩燈籠應節【多圖】 (11:37)

中秋節到海濱散步賞月。本文整理10個本地海濱公園或海濱長廊好去處，大家不妨提着燈籠相約親友賞月應節。
⬤炮台山海濱東岸公園主題區（第一期）
交通：炮台山港鐵站A出口經油街轉入電氣道，至屈臣道街尾可到達主題區，步程約7分鐘。【詳情】
⬤卑路乍灣海濱休憩用地
交通：港鐵堅尼地城站A出口向海濱步行約6分鐘。【詳情】
⬤灣仔HarbourChill海濱休閒站
交通：灣仔渡輪碼頭或灣仔臨時運輸交匯處步行約3分鐘；從港鐵灣仔站步行約15分鐘。【詳情】
⬤銅鑼灣「活力避風塘主題區」
交通：銅鑼灣世界貿易中心經通往怡和午炮的行人隧道步行約7分鐘；從維多利亞公園近維園道行人天橋步行約2分鐘；天后港鐵站A2出口沿興發街步行約7分鐘。【詳情】
⬤西九龍海濱長廊
藝術公園將於中秋節期間（9月9至11日）延長開放時間至凌晨1時。【詳情】
交通：港鐵九龍站D出口步行約5分鐘。
⬤尖沙嘴海濱花園【詳情】
⬤荃灣海濱長廊
交通：港鐵荃灣西站B1出口，步行約10分鐘。【詳情】
⬤大埔海濱公園
交通：九巴多條路線可達或選乘K17號港鐵接駁巴士；大埔墟港鐵站B出口步行約30分鐘。【詳情】
⬤觀塘海濱花園
交通：多條巴士路線可達，或於港鐵牛頭角站B6出口步行約15分鐘。【詳情】
⬤將軍澳海濱
交通：多條巴士路線可達，或於港鐵調景嶺站，沿唐賢街步行約10至15分鐘。【詳情】
中秋好去處：
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