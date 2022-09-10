獅子山精神　法國攝影師鏡頭下的多元團結香港【圖輯】 (14:11)

Romain Jacquet-Lagreze於2009年來港，居於佐敦，在港首次行山正是登上獅子山。在他眼中，獅子山充滿美感，對香港不同年代的人也有象徵意義，促使《獅子山三十六景》攝影集誕生。他在新型冠狀病毒疫情前開始拍攝，故作品中可見沒有掛上口罩的市民，整個拍攝用上約兩年時間，拍攝了60多幅作品，從中選出36張代表作。

Romain說，《獅子山三十六景》攝影集想呈現香港多元場面，港人在獅子山下相聚、生活。作品主要在九龍拍攝，部分是港島北角。他認為，可最佳欣賞到獅子山輪廓的地點，是黃大仙。

為港人太太而選擇獅子山下生活的Romain憶述，起初不習慣人多擠擁的環境，住下來才知曉哪些地方較少人，又享受行山或到海灘的生活。但他慨嘆，疫情令其家人很難見到他在港的孩子，因此有考慮將來或會返回法國生活。

獅子山三十六景作品展於9月9日至10月9日在上環Blue Lotus Gallery展出，詳情可瀏覽https://bluelotus-gallery.com/new-events/exhibition-36volr。

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