英女王駕崩｜英女王8件軼事：英女王手袋隨身、駕車毋須車牌、曾服役學修車【多圖】 (18:05)

1. 二戰曾於後援部隊服役

二戰期間，伊利沙伯公主加入英軍的女性後援部隊Auxiliary Territorial Service服役，受訓修理機械及汽車。

2. 出境毋須護照

英女王在位期間經常出訪，英女王卻毋須使用護照出入境，因為英國護照以英女王的名義簽發。

3. 駕車毋須車牌

英女王是英國唯一一人毋須駕駛執照就可以駕駛的人，因為英國駕駛執照是以英女王名義發出。即使年逾90歲，英女王仍會駕車外出。

4. 鍾情英國Launer手袋

英女王出席活動時經常手袋隨身，她鍾情英國品牌Launer London手袋逾50年，更給予王家認證。英女王手袋內放了什麼？英媒曾報道，英女王手袋內會放鏡子唇膏。英女王亦會帶現金，惟只限周日到教堂禮拜，手袋內放有5英鎊作為禮拜捐獻。

5. 最愛哥基犬

英女王自小愛狗，對哥基犬情有獨鍾。18歲生日時獲贈一隻哥基犬Susan，多年來擁有30多隻哥基犬，大部分是哥基犬Susan的後代。【多圖‧重溫英女王與愛犬共處時光】

6. 培育混種狗dorgi

英女王對哥基犬情有獨鍾，更培育出臘腸哥基混種犬dorgi。

7. 喜愛騎馬

英女王從小喜愛騎馬，2020年3月中她因應新型冠狀病毒疫情，由白金漢宮遷往溫莎堡避疫，年逾90歲的英女王仍會於周末在溫莎堡騎馬。資深王室攝影師Edwards Arthur曾稱，英女王為何愛狗、愛馬，「因為牠們不知道她是女王」。【英媒資深王室攝影師：英女王優雅不慌亂 愛狗愛馬因不知她女王身分】

8. 兩個生日

英女王於1926年4月21日出生，官方生日紀念定於6月其中一個周末。王室成員過兩個生日的傳統由來已久，當時英國王室認為冬天出生的，天氣不適合進行戶外慶祝活動，因而有官方壽辰。

（綜合）

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