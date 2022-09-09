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英女王逝世｜英女王與菲臘親王白頭到老　相伴73年【多圖】 (02:29)

英女王伊利沙伯二世與丈夫菲臘親王於1947年結婚，二人相依相伴一起走過逾73年，白頭到老。英女王在13歲時與菲臘親王相識，當時已情傾年長5年的他。以下是英女王與菲臘親王一起經歷的重要時刻：

‧1947年11月20日　英女王（當年為伊利沙伯公主）與菲臘王子在西敏寺舉行婚禮。

‧1948年　長子查理斯出世

‧1950年　女兒安妮公主出世

1952年　伊利沙伯公主繼位成為英女王伊利沙伯二世

‧1960年　安德魯王子出世

‧1964年　愛德華王子出世

‧1972年9月　英女王與王夫菲臘親王在蘇格蘭巴爾莫拉爾城堡度假，當年亦是他們25周年的銀婚紀念。

‧2007年　英女王與菲臘親王結婚60載，是英國王室首對慶祝鑽婚的夫婦。

‧2017年　英女王70周年結婚紀念，是英國王室有史以來首對慶祝白金婚的夫婦。王室發放官方照片，英女王胸前掛着的胸針，就是王夫半世紀前送贈的禮物，別具意義。

‧2020年　英女王與菲臘親王結婚73周年。

‧2021年4月9日　菲臘親王離世，享年99歲。【詳情

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