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疫苗通行證｜疫苗通降至5歲　家長可放子女針卡入醫健通【附登記醫健通教學】 (15:00)

疫苗通行證涵蓋年齡將由9月30日起下調，5歲或以上兒童將要用疫苗通行證出入指定處所，家長可在「醫健通」流動應用程式加入子女的疫苗通行證，方便日後一部手機出入。要使用此功能，家長要先登記醫健通戶口。不過要留意，若在網上登記醫健通，必須再到指定登記站或私家診所開通，才可以再在手提電話登入。

醫健通加入子女的疫苗通行證

1. 開設醫健通戶口，下載醫健通eHealth手機程式

2. 使用醫健通eHealth手機程式，添加子女為「我的家庭成員」

詳情

登記醫健通

．親身登記：帶同身分證或其他指定身分證明文件到以下地點，向職員提供聯絡方法及相關資料登記，職員會發出確認信件，登記者亦會收到系統通知：

—醫管局或衛生署轄下的電子健康紀錄登記站（地點

—為登記人提供服務的私營醫護機構（名單

—電子健康紀錄申請及諮詢中心（地址

．網上登記：在醫健通網站輸入個人資料登記。

*可為自己、16歲以下兒童或年滿16歲的「為無能力給予同意的人士」登記，網上登記後要親身前往醫健通登記地點核實身分

．其他登記方式：透過以下途徑遞交已填妥的登記同意書

—郵寄或遞交到電子健康紀錄申請及諮詢中心（九龍灣國際展貿中心11樓1193室）

—傳真至3467 6099

登記醫健通教學短片

在醫健通eHealth手機程式登入教學短片

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