【題外話】CENTRESTAGE時裝展集240＋時裝品牌　入場買靚衫、體驗元宇宙　立即登記　免費入場 (11:00)

今年CENTRESTAGE將展示來自15個國家及地區超過240個品牌的最新作品,部分更設零售及獨家優惠供採購,同場亦會舉行超過30場時裝活動。展覽由時裝匯演CENTRESTAGE ELITES掀開序幕,由陳進傑(Derek Chan)與陳敬揚(Mite Chan)聯手創辦的本地中性時尚品牌DEMO,將展示最新2023春夏系列;還有日本設計師志鎌英明(Hideaki Shikama)主理的潮流品牌Children of the discordance,亦會展出最新時裝系列。有興趣者可於展會網站觀看同步直播,一同參與這場盛事。

本地設計 開創時裝新領域

DEMO和Children of the discordance都是2020年的Fashion Asia Hong Kong亞洲十大焦點設計師品牌,其中DEMO是Derek於2014年創立的本地品牌,旨在創造出別樹一幟盡顯男性溫文爾雅一面的中性時裝。其設計著重表現自我,創作顛覆預期,著重彰顯個人風格,穿梭於性別界限之間,將以往主要在女性時裝才體現到的感性、情感和細膩感等元素滲入其前衛的中性男裝服飾,力求展現無窮無盡的可能性,致力為走在當今時代尖端的人士,開創未來時裝的嶄新領域。

設計大膽 突顯各地獨特文化

Children of the discordance則由志鎌英明於2011年創立,品牌注重強烈的個人風格和充滿年輕活力的時裝設計,並對幕後的工匠、創作人和製作人推崇備至。志鎌英明的設計風格大膽,活力澎湃。他將古著與叛逆元素完美配搭,並彰顯對世界各地獨特文化的尊崇,經常採用海外各地的物料,每件時裝都突顯創作靈感來源的文化特色。他的作品曾在紐約和巴黎時裝周上展示,其時裝服飾更於I.T、Farfetch和Dover Street Market等有售。Children of the discordance於2020年起更被挑選在米蘭時裝周展出。

CENTRESTAGE還有多場精彩時裝表演,包括Fashion Hong Kong Runway Show,六個曾參與國際時裝周的本地品牌將展示2023春夏系列,今年大會更聯同參展設計師,展示加入永續時裝元素的全新作品;同時還有多個品牌及設計師的時裝匯演。於9月9日則會舉辦「大灣區——時尚躍進2022」,香港品牌YMDH及Charlotte Ng Studio將參與其中。家長則要留意於9月11日舉行的「童裝時尚匯演」,為子女搜羅至潮時款服飾等。節目豐富,不容錯過。

免費入場 體驗非一般時裝展

對時裝潮流感興趣,走在潮流尖端的你,當然不能錯過登記免費入場的機會,以尖端互動科技欣賞非一般時裝展覽,更分分鐘可贏豐富獎品。

CENTRESTAGE Elites 時裝匯演

日期:9月9日 (星期五)

時間:晚上7時至7時半

按此觀看直播:https://bit.ly/3KFGJ2K

CENTRESTAGE 2022

日期:9月9至11日 (星期五至日)

地點:香港會議展覽中心 展覽廳1A-C

立即登記 免費入場:https://bit.ly/3Kx8J8W

【資料由香港貿易發展局提供】