英女王逝世．王位繼承｜查理斯繼位為王　威廉成第一順位繼承人　料成威爾斯親王 (11:32)

英女王伊利沙伯二世逝世，她的長子、查理斯隨即繼承王位，成為新任英王。根據BBC報道，英女王的長孫、查理斯長子威廉，將成為英國王位第一順位繼承人，而「威爾斯親王」頭銜則需要由查理斯授予威廉，威廉並不會自動繼承。威廉的3名子女喬治、夏洛特及路易，將順序成為第二、第三及第四順位繼承人。
英國王位最新繼承順位（根據BBC報道）
1. 威廉王子（Prince William）
英王查理斯的長子，1982年出生，現年40歲。他在2011年與凱特結婚，獲封為劍橋公爵，育有3子女喬治王子、夏洛特公主及路易王子。
2. 喬治王子（Prince George）
威廉王子的長子，2013年出生。
3. 夏洛特公主（Princess Charlotte）
威廉王子之女，2015年出生。
4. 路易王子（Prince Louis）
威廉王子的次子，2018年出生。
5. 哈里王子（Prince Harry）
查理斯的次子，1984年出生。2018年與梅根結婚，育有兩子女阿奇及莉莉貝特。
6. 阿奇（Archie）
哈里王子之子，在2019年出生。
7. 莉莉貝特（Lilibet）
哈里王子之女，2021年出生。
8. 安德魯王子（Prince Andrew）
英女王次子，1960年出生。
9. 比阿特麗斯公主（Princess Beatrice）
安德魯王子之女，在1988年出生。
10. Sienna
比阿特麗斯公主之女，2021年出生。
11. 尤金妮亞公主（Princess Eugenie）
安德魯王子之女，1990年出生。
12. August
尤金妮亞公主之子，在2021年出生。
13. 愛德華王子（Prince Edward）
英女王的三子，在1964年出生。
14. James
愛德華王子之子，2007年出生。
15. Lady Louise Windsor
愛德華王子之女，2003年出生。
16. 安妮公主（Princess Anne）