英女王逝世．王位繼承｜查理斯繼位為王　威廉成第一順位繼承人　料成威爾斯親王 (11:32)

英女王伊利沙伯二世逝世，她的長子、查理斯隨即繼承王位，成為新任英王。根據BBC報道，英女王的長孫、查理斯長子威廉，將成為英國王位第一順位繼承人，而「威爾斯親王」頭銜則需要由查理斯授予威廉，威廉並不會自動繼承。威廉的3名子女喬治、夏洛特及路易，將順序成為第二、第三及第四順位繼承人。