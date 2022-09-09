熱點

英女王逝世．兒孫｜英女王兒孫滿堂　共4子女、8孫子女、12曾孫 (02:19)

英女王伊利沙伯二世與菲臘親王結婚73年，白頭到老，兒孫滿堂，二人除了有4名子女，還有8名孫子女及12名曾孫。

●長子：

查理斯（Charles）（1948年11月14日出生），妻子卡米拉

．長孫：威廉王子（William）（1982年6月21日出生），妻子凱特

　．曾孫：喬治王子（Prince George）（2013年7月22日出生）

　．曾孫女：夏洛特公主（Princess Charlotte）（2015年5月2日出生）

　．曾孫：路易小王子（Prince Louis）（2018年4月23日出生）

．孫兒：哈里王子（Prince Harry）（1984年9月15日出生），妻子梅根

　．曾孫：阿奇（Archie）（2019年5月6日出生）

　．曾孫女：莉莉貝特（Lilibet）（2021年6月4日出生）

●長女：

安妮公主（Anne, Princess Royal）（1950年8月15日出生）

．外孫：彼得．菲利浦斯（Peter Phillips）（1977年11月15日出生）

　．外曾孫女：Savannah（2010年12月29日出生）

　．外曾孫女：Isla（2012年3月29日出生）

．外孫女：扎拉（Zara Tindall）（1981年5月15日出生）

　．外曾孫女：Mia（2014年1月17日出生）

　．外曾孫女：Lena（2018年6月18日出生）

　．外曾孫：Lucas（2021年3月21日出生）

●次子：

安德魯王子（Prince Andrew）（1960年2月19日出生）

．孫女：比阿特麗斯公主（Princess Beatrice）（1988年8月8日出生）

　．曾孫女：Sienna（2021年9月18日出生）

．孫女：尤金妮亞公主（Princess Eugenie）（1990年3月23日出生）

　．曾孫：August（2021年2月9日出生）

●三子：

愛德華王子（Prince Edward）（1964年3月10日出生），妻子索菲

．孫女：Louise（2003年11月8日出生）

．孫子：James（2007年12月17日出生）

（綜合報道）

英女王逝世 相關報道：

英女王逝世．生平｜在位70年　曾是全球在位最長在世君主　兩度訪港

英女王逝世｜英女王登基70載　回顧英國在位最長君主之路【多圖】

英女王逝世｜英女王與菲臘親王白頭到老　相伴73年【多圖】

英女王 相關報道：

由邱吉爾到卓慧思　英女王在位70年歷經15名首相　見盡政壇更迭【多圖】

Most Photographed｜英女王1975年訪港風姿綽約　愛民邨街坊記憶猶新：英女王好靚女【短片】

相關字詞﹕英女王 英女王伊利沙伯二世 英女王逝世 英國皇室 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞