英女王逝世．兒孫｜英女王兒孫滿堂　共4子女、8孫子女、12曾孫 (02:19)

英女王伊利沙伯二世與菲臘親王結婚73年，白頭到老，兒孫滿堂，二人除了有4名子女，還有8名孫子女及12名曾孫。
●長子：
查理斯（Charles）（1948年11月14日出生），妻子卡米拉
．長孫：威廉王子（William）（1982年6月21日出生），妻子凱特
．曾孫：喬治王子（Prince George）（2013年7月22日出生）
．曾孫女：夏洛特公主（Princess Charlotte）（2015年5月2日出生）
．曾孫：路易小王子（Prince Louis）（2018年4月23日出生）
．孫兒：哈里王子（Prince Harry）（1984年9月15日出生），妻子梅根
．曾孫：阿奇（Archie）（2019年5月6日出生）
．曾孫女：莉莉貝特（Lilibet）（2021年6月4日出生）
●長女：
安妮公主（Anne, Princess Royal）（1950年8月15日出生）
．外孫：彼得．菲利浦斯（Peter Phillips）（1977年11月15日出生）
．外曾孫女：Savannah（2010年12月29日出生）
．外曾孫女：Isla（2012年3月29日出生）
．外孫女：扎拉（Zara Tindall）（1981年5月15日出生）
．外曾孫女：Mia（2014年1月17日出生）
．外曾孫女：Lena（2018年6月18日出生）
．外曾孫：Lucas（2021年3月21日出生）
●次子：
安德魯王子（Prince Andrew）（1960年2月19日出生）
．孫女：比阿特麗斯公主（Princess Beatrice）（1988年8月8日出生）
．曾孫女：Sienna（2021年9月18日出生）
．孫女：尤金妮亞公主（Princess Eugenie）（1990年3月23日出生）
．曾孫：August（2021年2月9日出生）
●三子：
愛德華王子（Prince Edward）（1964年3月10日出生），妻子索菲
．孫女：Louise（2003年11月8日出生）
．孫子：James（2007年12月17日出生）
（綜合報道）
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